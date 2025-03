El mejor aliado contra el cáncer de colon, el tumor maligno más común en España

El cáncer de colon es el tumor maligno de mayor incidencia en España, si se tiene en cuenta tanto a hombres como mujeres, estimándose un total de 40.203 casos nuevos en 2023, según los datos del Observatorio del Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer.

El riesgo de padecer cáncer de colon, que representa el 15% del total de casos de cáncer en España, es de aproximadamente el 4,3% en hombres, y del 4,0% en mujeres.

El doctor Joseba Rebollo, oncólogo del Hospital Quirónsalud Murcia, aclara la importancia de la detección precoz y las distintas etapas del cáncer de colon.

¿Qué pruebas se realizan para la detección precoz del cáncer de colon?

El cáncer de colon cuenta con dos pruebas de detección precoz. La primera sería el test de sangre oculta en heces, que puede ser indicado por el médico de familia y realizado cada dos años entre los 50 y los 69 años. Si este es positivo, se indicaría la realización de una colonoscopia, segunda prueba de detección precoz, para observar si hay pólipos. Si se detectan, se evitaría la evolución del pólipo al tumor y se podrían extirpar directamente a través de una colonoscopia.

A partir de los 50 años se puede acceder al programa de cribado de cáncer de colon, que incluye estas dos pruebas, con el objetivo de detectar tempranamente la enfermedad, detectarla y tratarla.

En la actualidad, dado el incremento en la incidencia en personas más jóvenes, se recomienda la realización de estas pruebas de diagnóstico precoz a partir de los 45 años, en el caso de que exista algún tipo de antecedente o síntoma relacionado.

Síntomas del cáncer de colon En la etapa inicial, el cáncer de colon suele ser asintomático, es decir, podemos padecerlo sin saberlo. Por ello es tan importante someterse a las pruebas de cribado. Cuando se presentan, los síntomas más frecuentes del cáncer de colon son: Cambio persistente en los hábitos intestinales, incluidos diarrea o estreñimiento , o un cambio en la consistencia de las heces.

o , o un cambio en la consistencia de las heces. Sangre en las heces.

en las heces. Molestia abdominal persistente, como calambres, gases o dolor.

persistente, como calambres, gases o dolor. Sensación de que el intestino no se vacía por completo.

Debilidad o fatiga.

o Pérdida de peso sin causa aparente.

¿Cuáles son las etapas del cáncer de colon?

Los cánceres de colon en etapas (o estadios) más tempranas se identifican como etapa 0 (un cáncer muy precoz); etapas I y II (el tumor está localizado en el intestino con menor o mayor tamaño), III (tiene ganglios linfáticos afectados por el tumor), y IV (ya tiene metástasis en otros órganos). Por regla general, mientras más baja sea la etapa, menos se habrá propagado el cáncer. Si bien la experiencia del cáncer de cada persona es única, los cánceres con etapas similares suelen tener un pronóstico similar, y a menudo son tratados de manera muy parecida.

¿Cuánto tiempo puede vivir una persona con cáncer de colon?

La tasa de mortalidad a causa de cáncer de colon ha disminuido tanto en hombres como en mujeres desde hace varias décadas. Esto probablemente se deba a varias razones, como que actualmente los pólipos colorrectales se descubren con más frecuencia mediante pruebas de detección y se extirpan antes de que se transformen en cáncer, o se detectan más temprano cuando es más fácil tratar la enfermedad.

Los resultados de supervivencia al cáncer colorrectal a los 5 años para cada uno de los estadios clínicos son similares a los del cáncer de recto, aunque en general el pronóstico del cáncer de colon es mejor.

¿Dónde puede surgir la metástasis con el cáncer de colon?

Los órganos más frecuentes donde aparece metástasis son el hígado y el pulmón, si bien puede afectar a cualquier otro órgano.

El 50% de los casos de cáncer de colon desarrollan metástasis durante su evolución. Cabe destacar que el 25% desarrollaran metástasis en la cavidad peritoneal, denominada carcinomatosis peritoneal.

Colonoscopia / Quirónsalud

El doctor Juan Antonio Luján, jefe del Servicio de Cirugía General y Oncología Quirúrgica del Hospital Quirónsalud Murcia y BOARD europeo en coloproctología, analiza los tratamientos y factores de riesgo del cáncer de colon:

¿Cuál es el tratamiento para el cáncer de colon?

En la actualidad, el tratamiento del cáncer de colon es integral, y se decide en el seno de comités multidisciplinares en los que participan muchas especialidades (coloproctolólogos, oncólogos, cirujanos colorrectales, radiólogos, patólogos, radioterapeutas, digestólogos, médicos nucleares, etc.).

Los tratamientos pueden ser quirúrgicos o no, ya que cada vez más somos capaces de tratar el cáncer sin extirpar el órgano donde se encuentra. Sin embargo, en la actualidad, la cirugía es la piedra angular sobre la que gira el tratamiento curativo del cáncer de colon.

Los avances en la radioterapia y la oncología (nuevos quimioterápicos, la inmunoterapia,…) están consiguiendo que más pacientes se puedan curar sin necesidad de extirpar el órgano donde se encuentra el cáncer, si bien siguen siendo terapias en investigación a día de hoy. Estas terapias son muy prometedoras y esperamos tener resultados claros en poco tiempo.

¿Cómo se realiza una operación de cáncer de colon, y cuál es el índice de supervivencia tras la intervención?

Debemos distinguir la cirugía del tumor original localizado, y la de los tumores avanzados o metastásicos. Actualmente, los tumores localizados se suelen intervenir con técnicas mínimamente invasivas como la laparoscopia o la robótica, las cuales han demostrado ser superiores a los abordajes convencionales con mayor agresión quirúrgica. Dentro de los abordajes mínimamente invasivos, la laparoscopia sigue siendo la técnica de elección, aunque se prevé que la robótica se convierta en la técnica más indicada en los próximos años, sobre todo en el cáncer de recto. Es muy importante que el cancer de colon y recto sea intervenida por cirujanos colorrectales ya que mejoran las complicaciones y supervivencia del paciente.

La tasa de mortalidad a causa de cáncer de colon ha disminuido tanto en hombres como en mujeres desde hace varias décadas / Quirónsalud

En los casos avanzados puede ser necesaria la extirpación de otros órganos, llevándose a cabo la cirugía también por abordajes mínimamente invasivos, bien de forma simultánea o secuencial. La situación de metástasis cuantificable (oligometastasica) actualmente también se aborda quirúrgicamente, si bien todo ello dentro de un equipo multidisciplinar, ya que estos pacientes requerirán de otras terapias (quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, etc.). El límite no está en dónde se encuentra la metástasis, sino en si se puede realizar una cirugía radical manteniendo la funcionalidad del órgano afectado (pulmón, hígado, peritoneo, cerebro, etc.) La mortalidad tras una operación de cáncer colorrectal irá en consonancia con el tipo de cirugía realizada. En cirugía de tumor localizado, la mortalidad se sitúa por debajo del 2%.

Factores de riesgo de cáncer de colon evitables Sobrepeso u obesidad: El sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de cáncer de colon y de recto tanto en hombres como en mujeres. Lograr y mantener un peso saludable puede ayudar a reducir su riesgo.

El sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de cáncer de colon y de recto tanto en hombres como en mujeres. Lograr y mantener un peso saludable puede ayudar a reducir su riesgo. Inactividad física: La actividad física de manera habitual a intensidad de moderada puede ayudar a disminuir el riesgo de cáncer colorrectal.

La actividad física de manera habitual a intensidad de moderada puede ayudar a disminuir el riesgo de cáncer colorrectal. Ciertos tipos de alimentación: Una alimentación con un alto consumo de carne roja y carnes procesadas pueden aumentar el riesgo de sufrir cáncer de colon. Del mismo modo, un nivel bajo de vitamina D en sangre también puede incrementar su riesgo.

Una alimentación con un alto consumo de carne roja y carnes procesadas pueden aumentar el riesgo de sufrir cáncer de colon. Del mismo modo, un nivel bajo de vitamina D en sangre también puede incrementar su riesgo. Seguir un patrón de alimentación saludable que incluya suficientes frutas, verduras y granos integrales, y que a su vez limite o evite el consumo de carnes rojas y procesadas, así como de bebidas endulzadas con azúcar, disminuirá el riesgo de padecer cáncer de colon.

Tabaquismo: Fumar es uno de los principales causantes del cáncer de pulmón, aunque también está asociado a otros tipos de cáncer, como el cáncer colorrectal.

Fumar es uno de los principales causantes del cáncer de pulmón, aunque también está asociado a otros tipos de cáncer, como el cáncer colorrectal. Consumo de alcohol: El cáncer de colon también está vinculado al consumo excesivo de alcohol. Se recomiendo no tomar más de una bebida por día para las mujeres, y no más de dos para los hombres.

Factores de riesgo de cáncer de colon inevitables Envejecimiento: El riesgo de padecer cáncer colorrectal aumenta con la edad. Los adultos jóvenes pueden llegar a tenerlo, pero es mucho más común después de los 50 años.

El riesgo de padecer cáncer colorrectal aumenta con la edad. Los adultos jóvenes pueden llegar a tenerlo, pero es mucho más común después de los 50 años. Antecedentes de cáncer de colon o pólipos colorrectales: Haber tenido pólipos adenomatosos (adenomas) aumenta el riesgo de cáncer de colon, más aún si los pólipos han sido grandes, eran muy numerosos o alguno de ellos mostraba displasia. Si ya ha sufrido cáncer de colon, aunque se haya extirpado en su totalidad, tendrá más probabilidades de desarrollar nuevos cánceres en otras áreas del colon y del recto.

Haber tenido pólipos adenomatosos (adenomas) aumenta el riesgo de cáncer de colon, más aún si los pólipos han sido grandes, eran muy numerosos o alguno de ellos mostraba displasia. Si ya ha sufrido cáncer de colon, aunque se haya extirpado en su totalidad, tendrá más probabilidades de desarrollar nuevos cánceres en otras áreas del colon y del recto. Antecedentes de enfermedad inflamatoria del intestino: El riesgo de padecer cáncer colorrectal será mayor si ha padecido una enfermedad inflamatoria del intestino, incluyendo colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn.

El riesgo de padecer cáncer colorrectal será mayor si ha padecido una enfermedad inflamatoria del intestino, incluyendo colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Antecedente familiar de cáncer de colon o pólipos adenomatosos: La mayoría de los cánceres de colon se descubren en personas sin antecedentes familiares. A pesar de esto, casi 1 de cada 3 personas que llega a tener cáncer de colon tiene otros familiares que lo han padecido. Las personas con un antecedente de cáncer de colon en un familiar de primer grado (padre, madre, hermanos, hermanas o hijos) tienen un mayor riesgo, que se incrementa si el familiar fue diagnosticado con cáncer antes de los 45 años, o si más de un familiar de primer grado es afectado. Los cánceres que “vienen de familia” pueden deberse a genes heredados, a que se comparten factores ambientales o a cierta combinación de estos factores.

La mayoría de los cánceres de colon se descubren en personas sin antecedentes familiares. A pesar de esto, casi 1 de cada 3 personas que llega a tener cáncer de colon tiene otros familiares que lo han padecido. Las personas con un antecedente de cáncer de colon en un familiar de primer grado (padre, madre, hermanos, hermanas o hijos) tienen un mayor riesgo, que se incrementa si el familiar fue diagnosticado con cáncer antes de los 45 años, o si más de un familiar de primer grado es afectado. Los cánceres que “vienen de familia” pueden deberse a genes heredados, a que se comparten factores ambientales o a cierta combinación de estos factores. Síndromes hereditarios: Alrededor del 5% de las personas que padecen cáncer de colon presentan cambios genéticos hereditarios (mutaciones) que pueden causar síndromes de cáncer familiar y que pueden llevar a padecer la enfermedad. Los síndromes hereditarios más comunes asociados con el cáncer de colon son el síndrome de Lynch y la poliposis adenomatosa familiar.

Alrededor del 5% de las personas que padecen cáncer de colon presentan cambios genéticos hereditarios (mutaciones) que pueden causar síndromes de cáncer familiar y que pueden llevar a padecer la enfermedad. Los síndromes hereditarios más comunes asociados con el cáncer de colon son el síndrome de Lynch y la poliposis adenomatosa familiar. Antecedentes étnicos y raciales: Por razones aún desconocidas, las personas de raza negra tienen las tasas de incidencia y de mortalidad de cáncer colorrectal más altas de todos los grupos raciales de los Estados Unidos. Los judíos procedentes de Europa Oriental también tienen uno de los mayores riesgos de cáncer de colon en comparación con cualquier otro grupo étnico en el mundo.

Por razones aún desconocidas, las personas de raza negra tienen las tasas de incidencia y de mortalidad de cáncer colorrectal más altas de todos los grupos raciales de los Estados Unidos. Los judíos procedentes de Europa Oriental también tienen uno de los mayores riesgos de cáncer de colon en comparación con cualquier otro grupo étnico en el mundo. Diabetes tipo 2: Las personas con diabetes tipo 2 (usualmente no dependiente de insulina) tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de colon. Tanto la diabetes tipo 2 como el cáncer de colon comparten algunos de los mismos factores de riesgo, como tener sobrepeso y la inactividad física. Las personas con diabetes tipo 2 también suelen tener un pronóstico menos favorable después del diagnóstico.

Solicita más información acerca del tratamiento del cáncer de colon en el Hospital Quirónsalud Murcia

Fachada del Hospital Quirónsalud Murcia / FACU BAEZ

Más sobre Quirónsalud Murcia