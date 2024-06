Consejos de fisioterapeutas para recuperar el suelo pélvico

El suelo pélvico es un conjunto de tejidos y músculos situados en la parte más baja del abdomen, entre el pubis y el coxis. Tienen una función importante ya que son los encargados de mantener en su sitio órganos como la vejiga, el útero o los intestinos. Lo que ocurre a veces es que esta sujeción se daña por diversas causas: por envejecimiento, a causa de una cirugía, o lo que es más frecuente, a causa del embarazo y el parto. Hasta hace relativamente poco era una zona a la que se prestaba muy poca atención, sobre todo en las mujeres que acababan de ser madres, a pesar de los problemas que la pérdida de fuerza en esta zona puede conllevar.

Consecuencias de tener un suelo pélvico dañado

Como explican desde el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM) es muy frecuente que algunas madres detecten una serie de síntomas y cambios en su estado de salud tras el parto, como el cansancio. Pero hay otros que están directamente relacionados con el estrés que experimenta el suelo pélvico en el momento del nacimiento del bebé como: incontinencia, pérdidas de orina, pesadez vulvar, vaginal y anal, y dolor en distintas zonas del cuerpo. Pero como explica Juan Antonio Barca, doctor en Fisioterapia y miembro de la Comisión de Uroginecología y Obstetricia del CPFCM, «Son síntomas perfectamente normales, pero no por ello hay que soportarlos sin más». De hecho, «hay muchos falsos mitos que dicen que, precisamente por ser normales, se solucionarán solos con el paso del tiempo, y esto es una idea incorrecta y sin base científica, que perjudica a muchas mujeres si no le ponen remedio, ya que se pueden cronificar en el tiempo», añade el especialista.

¿En qué consiste la recuperación del suelo pélvico?

Precisamente para ponerles remedio y evitar que un problema relacionado con el parto pueda perdurar más de la cuenta, desde el CPFCM recomiendan acudir a un fisioterapeuta experto en suelo pélvico, ya que los ejercicios para tonificar y recuperar esta parte de la anatomía femenina no son siempre fáciles de hacer en casa. Con el fin de recuperarse del parto, lo primero que se debe hacer es rehabilitar la «dinámica lumbo-pélvica». Esto consiste en la realización de ejercicios para tonificar y trabajar el posicionamiento, flexibilidad articular y tono muscular, que inevitablemente se habrán visto perjudicados no sólo en el momento del parto, sino durante el embarazo. «Recomendamos que las mujeres acudan a un fisioterapeuta experto en suelo pélvico a lo largo del embarazo para trabajar su cuerpo y mantener la calidad e integridad física, evitando lesiones y patologías típicas de los cambios producidos por la gestación», subraya Juan Antonio Barca. Además de las articulaciones y los músculos, muchos partos conllevan cirugías, en concreto episiotomías y cesáreas, que dañan tejidos y dejan cicatrices, lo que también puede afectar al suelo pélvico causando disfunciones o dolor. Pues bien, en estos casos los especialistas en fisioterapia también trabajan estos tejidos y cicatrices para evitar complicaciones. Normalización del tono del suelo pélvico. Aunque no seamos conscientes, los especialistas señalan que el suelo pélvico es una zona más del cuerpo que se puede entrenar y fortalecer. Y hacerlo tras el embarazo es clave para evitar problemas como la incontinencia urinaria e incluso problemas mayores, como el prolapso uterino o desprendimiento de la matriz. Recuperación de una función sexual satisfactoria. Todos los problemas derivados de un suelo pélvico en mal estado, sobre todo el dolor, afecta directamente a la vida sexual de la mujer. Por eso, el tratamiento de fisioterapia y la realización de ejercicios, pautados y guiados por un fisioterapeuta experto en uroginecología será clave para una vida sexual satisfactoria.