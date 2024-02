El Centro de Psicología Pepa Fernández, especialistas en trastornos en adolescentes

En respuesta al creciente número de casos de trastornos psicológicos en adolescentes, el Centro de Psicología Pepa Fernández ha experimentado un notable aumento en la demanda de servicios de atención psicológica, tanto para adultos como para niños. Sin embargo, es en la población adolescente donde se ha observado un incremento significativo en los últimos tiempos.

Con el fin de proporcionar un servicio más eficiente y adaptado a las necesidades de sus pacientes, Pepa Fernández y su equipo han trasladado su centro a un local más amplio en septiembre. Este cambio les ha permitido contar con espacios más amplios y cómodos para ofrecer un servicio de mayor calidad.

El aumento alarmante de casos de ansiedad y dificultades sociales en adolescentes ha llevado a la clínica a implementar nuevas estrategias de intervención. Se están llevando a cabo talleres especializados en habilidades sociales, planificación, organización y técnicas de estudio, así como grupos de gestión emocional. Estas actividades grupales complementan la terapia individual y permiten abordar de manera integral los pensamientos y conductas que generan malestar en los jóvenes.

Pepa Fernández enfatiza la importancia de mantener una comunicación abierta y constante con los hijos, y no limitarse únicamente a hablar sobre cuestiones académicas. Es esencial indagar sobre sus emociones, inquietudes y relaciones sociales, conectándose con ellos a través de temas que les interesen genuinamente. Esta conexión facilita la detección temprana de posibles dificultades psicológicas y promueve un ambiente de confianza para abordarlas.

La psicología se presenta como una herramienta invaluable en el manejo de las dificultades emocionales, y Pepa Fernández insiste en la importancia de no esperar a que los problemas se resuelvan por sí solos. La prevención y el tratamiento temprano son fundamentales para abordar eficazmente los trastornos psicológicos y promover el bienestar emocional en los adolescentes.

Un valor añadido es que trabajan siempre que sean menores con los familiares, porque muchos padres vienen de otros centros con la queja de que como no les daban feedback ninguno sobre cómo iba su hijo o hija no sabían si estaba avanzando o no. «Nosotras siempre trabajamos también con la familia», explica Pepa.

Un equipo comprometido y especializado, la clínica está dedicada a brindar apoyo y orientación a aquellos que enfrentan desafíos emocionales en todas las etapas de la vida.

Más sobre Clínica de Psicología de Pepa Fernández

Psicóloga General Sanitaria Col. Nº MU-2214 acreditada por la Consejería de Sanidad y Política Social Nº RRSS 40001439

Web: https://pepafernandezpsicologa.es/

Teléfono: 661 58 67 21