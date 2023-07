Este verano, debido a los altos niveles de nutrientes del Mar Menor, la proliferación de medusas en las aguas de la laguna salada se ha incrementado de forma considerable. Unido al arrastre de nutrientes al mar, por las lluvias del mes de mayo, hace que la eutrofización del auga aumente y con ello, el número de medusas.

En la costa murciana, la mayoría de los registros de estos animales marinos son de la especie Cotylorhiza tuberculata, comunmente conocida como medusa “huevo frito” por la forma y aspecto similar a este alimento.

Si bien la especie “huevo frito” no es peligrosa y apenas tiene un efecto urticante al contacto las personas, puede causar irritación en algunas pieles más sensibles, sobre todo en los niños.

También señalar que, incluso si hay medusas en las zonas alejadas del baño, la acción de las olas rompe los tentáculos y esos trozos flotantes permanecen activos por lo que si durante el baño nos comienza a picar una parte del cuerpo debemos estar atentos.

En cualquier caso si tenemos un contacto directo con una medusa, hallamos podido identificarla o no, y nos comienza a picar, os dejamos unos consejos sobre cómo actuar ante esta molesta situación.

¿Qué hacer si te pica una medusa?

Lo primero de todo es destacar que frente a la creencia popular, las picaduras no se deben tratar con orina ni arena, pues lo único que conseguiremos es extender el tóxico y ralentizar la recuperación.

En el caso del agua dulce, nunca debemos usarla para limpiar la zona afectada ya que, por diferencias de presión, los restos de células urticantes que persistan podrían explotar y difundir más veneno. La picadura se debe lavar, no frotar, con agua salada, bien del propio mar o con suero salino.

Para evitar mayores complicaciones, debemos avisar al socorrista más cercano ya que, como la mayoría no somos expertos en picaduras, no podemos evaluar el riesgo de la situación y quizás no darle importancia a algo que, de no tratarse adecuadamente, podría ser grave.

Si hay restos de tentáculos adheridos a la piel, no retirar directamente con la mano, usaremos unas pinzas o, en su defecto, un mecanismo que se asemeje al modo de una pinza.

Para aliviar el picor, posteriormente, podemos aplicar frío en la zona afectada (no más de 15 minutos) y nunca utilizaremos hielo directamente para no producir quemaduras, lo envolveremos en un paño.

Además, evitaremos la exposición de la herida a la luz solar, así como rascarse.

Si el dolor es muy intenso, o el estado de la persona comienza a empeorar, debemos avisar de nuevo al socorrista o acudir de inmediato a un centro médico.

Por último destacar una aplicación gratuita y sin publicidad llamada Medusapp, en ella podemos reportar avistamientos de medusas o conocer el estado de la playa, ayudando a los bañistas a estar prevenidos y poder disfrutar mejor de nuestro litoral.