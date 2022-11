Se considera parto prematuro a aquel parto que se produce antes de la semana 37 de gestación, existiendo diferentes grados de severidad y pronóstico dependiendo de la edad gestacional.

De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), España tiene una tasa de partos prematuros entre el 7 y el 9 %, pudiendo superar estos números y alcanzar el 12 % en centros de referencia. A pesar de las nuevas tecnologías para el diagnóstico y la prevención, la tasa de partos prematuro ha permanecido prácticamente invariable en la última década.

El doctor Víctor Villalobos, jefe del servicio de Ginecología del Hospital Quirónsalud Murcia responde a todas las cuestiones acerca de las causas y procedimientos a aplicar durante un caso de parto prematuro:

¿Cuáles son las diferencias entre el desarrollo de un parto prematuro a uno a término?

La edad gestacional y la presentación del feto son clave para abordar el trabajo de parto prematuro. Presentación cefálica y parto prematuro entre semana 23 y 37 y en ausencia de complicaciones en la vía vaginal será la primera opción; presentación podálica y parto prematuro entre la semana 26 y 37, dejaría a la cesárea como la vía elegida; e individualizar cada caso para decidir vía de parto cuando se da presentación podálica y parto prematuro entre la semana 22 y 25.

Causas principales del parto prematuro: Obstétricas: parto prematuro anterior, aborto tardío o embarazo múltiple.

parto prematuro anterior, aborto tardío o embarazo múltiple. Maternas: cirugía cervical (conización cervical), anomalías uterinas o cesárea anterior con trabajo de parto prolongado en dilatación completa.

cirugía cervical (conización cervical), anomalías uterinas o cesárea anterior con trabajo de parto prolongado en dilatación completa. Estilo de Vida: tabaquismo, periodo intergenésico corto (periodo entre gestación y gestación menor de 18 meses), estrés materno o bajo peso materno preconcepcional.

tabaquismo, periodo intergenésico corto (periodo entre gestación y gestación menor de 18 meses), estrés materno o bajo peso materno preconcepcional. Otros: infección intraamniótica o infección extrauterina.

¿Pueden estar acompañadas las madres durante la atención de un parto prematuro?

Claro que pueden, y además está altamente recomendado. En Quirónsalud nos parece fundamental y es una técnica que fomentamos. Estar con tus seres queridos hace que ese momento sea especial, único, maravilloso e irrepetible.

¿Se puede practicar el parto natural en caso de prematuridad?

Sí, perfectamente, de hecho es la vía preferida en muchos de los casos.

¿Qué protocolos de seguridad se aplican en la atención de un parto prematuro en Quirónsalud?

En Quirónsalud Murcia disponemos de toda las instalaciones necesarias, tecnología, personal sanitario (obstetras, neonatólogos intensivistas, enfermeras especializadas en UCI neonatal, etc.) La tecnología más novedosa y el gran equipo humano nos permite abordar casi en su totalidad todos los partos prematuros llegando a atender partos por encima de 28-30 semanas.

Por su parte, el jefe de Pediatría de Quirónsalud Murcia, Jose Luis Alcaraz, nos explica cómo se trabaja en una UCI Neonatal, y qué cuidados y tratamientos ofrece en casos de parto prematuro:

¿Cuál es la función de la UCI Neonatal en caso de partos prematuros?

La UCI Neonatal es el entorno sanitario especializado en el cual se prestan los cuidados y tratamientos que requieren los niños prematuros, así como sus familias. Se trata de estancias prolongadas (varias semanas) donde se establece un vínculo entre los profesionales y los pacientes y sus familias. Allí se cuida de todos los aspectos de un ser humano que ha tenido que salir prematuramente del vientre materno, y se genera el entorno menos artificial posible pero que al mismo tiempo ayude al bebé a continuar su desarrollo. Se le protege de la pérdida de calor dentro de una incubadora con humedad dada la facilidad para enfriarse. Se le ayuda a mantener la respiración y se vigila que no se olvide de respirar. Se le nutre e hidrata de forma precoz para que continúe su crecimiento, tan importante en este momento de la vida. En general, se cuida de todos los aspectos de su desarrollo y del vínculo con su familia.

¿De qué equipo técnico dispone la UCI Neonatal?

Para una correcta atención de los recién nacidos son necesarios equipos específicos tales como silenciosas incubadoras, con servocontroles de temperatura y humedad adaptados a las características de cada prematuro. Estas permiten incluso pesar al bebé frecuentemente sin tener que sacarlo de ese entorno tan exquisito. También cuentan con monitores de la frecuencia cardiaca, la oxigenación sanguínea, la tensión arterial, que permiten un control continuo y fiable de las constantes de estos seres tan frágiles. Disponemos de respiradores, máquinas que con la correcta programación ayudan al prematuro a mantener la función de la respiración tanto de forma menos invasiva (mascarilla nasal) como de forma más importante mediante un tubo insertado en la tráquea que ventila directamente hacia los pulmones. Además son necesarias lámparas de fototerapia, equipos de alimentación tanto intravenosa como mediante sondas gástricas, catéteres venosos, tanto para la vena umbilical como para otros accesos vasculares, y un ecógrafo para el control de complicaciones asociadas a la prematuridad.

¿Por qué es importante el control de la luz y el ruido en la UCI Neonatal?

Se recrea la situación más parecida al vientre materno, y esto es así porque se ha demostrado que la reducción de los estímulos externos excesivos mejora el bienestar y los resultados futuros de estos pacientes. Así, se implementan lo que conocemos como cuidados centrados en el desarrollo, un grupo de medidas de manejo de los prematuros orientadas al confort y bienestar de unos seres en pleno desarrollo. Desde el manejo de la postura o la minimización de las manipulaciones hasta el control exquisito del ruido ambiental y de la exposición lumínica. Todo dirigido a interferir lo menos posible con el desarrollo de su sistema nervioso central.

¿Qué cuidados específicos se dispensan a los niños prematuros en las UCI?

Los cuatro pilares específicos en el manejo de un prematuro son: la prevención de la pérdida de calor (incubadora), la asistencia respiratoria que precise (respirador), la nutrición (intravenosa o por sonda, con especial importancia de la lactancia materna), y los cuidados centrados en el desarrollo. Además, es responsabilidad del neonatólogo vigilar a lo largo de la evolución las posibles complicaciones que sabemos que estos recién nacidos pueden ir presentando.

¿Como beneficia al bebé y a los padres el contar con una UCI Neonatal de puertas abiertas?

Se trata de ingresos hospitalarios prolongados (varias semanas) en una situación tan particular como es la de un recién nacido al que sus padres no pueden tener cerca. Por ello, las unidades neonatales se han ido adaptando al trabajo en presencia de los padres, habiéndose demostrado además los beneficios de la implicación de los padres en los cuidados de su hijo. Puertas abiertas significa que no hay horarios ni restricciones para el contacto de los padres con su bebé, y que se les facilita al máximo pasar tiempo con su hijo.

El método canguro, ¿qué es, cuándo y por qué se realiza?

El método canguro es una técnica de atención al recién nacido que se originó en entornos con déficits de incubadoras para prevenir la pérdida de calor. A lo largo de muchos años se ha demostrado sus enormes beneficios para el bebé y para los padres a muchos niveles. Consiste en tener al bebé sobre el pecho de alguno de sus progenitores, desvestido, permitiendo el contacto estrecho y directo piel con piel durante un periodo prolongado de tiempo. En las unidades neonatales se intenta favorecerlo siempre que la situación clínica del paciente lo permita.

Quirónsalud Murcia dispone de una family room ¿Qué es y qué función cumple dentro de la recuperación del niño?

Se trata de un concepto nacido en grandes Unidades Neonatales de Europa y Estados Unidos que facilita aún más el contacto padres-hijo. Se trata de una habitación situada próxima a la UCI Neonatal y en la que pueden permanecer los padres de una manera íntima con su hijo prematuro en la última fase de estancia en el hospital. Permite contacto estrecho de la unidad familiar, sin perder la vigilancia de los profesionales que han estado atendiendo al prematuro, así como el seguimiento de los problemas de los que se esté recuperando. Es un modelo ideal para la última etapa de hospital de un niño prematuro que después de mucho tiempo de UCI se prepara para ir a casa. También se puede utilizar para ingresos poco graves, por ejemplo una ictericia que precise fototerapia.

¿Es posible la lactancia materna en prematuros? ¿Qué técnicas se emplean?

No solo es posible, sino además muy recomendable. La lactancia materna es importante en todos los bebés pero lo es aún más si cabe en los prematuros. Los múltiples beneficios que tiene la lactancia materna (inmunológicos, nutricionales, etc.) se multiplican en el caso de bebés prematuros.

La capacidad de poder alimentarse directamente del pecho materno no se adquiere hasta las 34-35 semanas, en ocasiones un poco más. Hasta ese momento, existen diferentes técnicas para que el recién nacido prematuro pueda recibir la leche de su madre. Por ejemplo, estimular el reflejo de succión con el dedo y aprovechar la deglución asociada para administrarle pequeñas cantidades de leche con una jeringa o con una sonda. Esta técnica (dedo-jeringa o dedo-sonda) permite no sólo la alimentación sino que estimula el desarrollo de una succión-deglución eficaces y autónomas. En bebés más prematuros se puede colocar una sonda hasta el estómago y alimentarlos directamente hasta que empiecen a desarrollar la succión.

¿Qué cuidados específicos se deben realizar al niño prematuro cuando regresa a casa?

Cuando llega el ansiado momento del alta al domicilio es porque estos niños se encuentran en una situación de peso y madurez que les permite estar en casa cuidados por sus padres sin grandes diferencias con respecto a un recién nacido a término. Quizás los tres puntos más importantes son: la alimentación, la prevención de las infecciones respiratorias y la estimulación neurológica. En primer lugar son bebés que realizan las tomas más despacio que un bebé más mayor, requiriendo sus pausas y algo de técnica. En segundo lugar, y lo más importante con diferencia, es evitar el contacto con otros niños pequeños, que son los grandes focos de infecciones víricas. Los bebés prematuros son más susceptibles y más vulnerables a las infecciones por virus respiratorios que los niños más mayores en los cuales provocan cuadros más leves, pero que en los bebés prematuros provocan cuadros más importantes que con mucha frecuencia condicionan un reingreso hospitalario por bronquiolitis o similar. Y por último, la estimulación psicomotriz, muy recomendada en los bebés que han nacido antes de tiempo y que pasan las primeras semanas de su vida todo el tiempo en una UCI. Necesitan una crianza orientada a la estimulación a todos los niveles (motriz, sensorial, afectiva, etc.) que optimice todo el potencial que su sistema nervioso en desarrollo pueda generar.

