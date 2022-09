Cada vez son más los tratamientos que se emplean para evitar la aparición de arrugas y mantener la piel más joven y tersa. Desde cremas carísimas, intervenciones quirúrgicas, el socorrido bótox hasta el uso de Daxxify. Este medicamento, que ha revolucionado el mercado por sus grandes beneficios, se trata de un bloqueador neuromuscular, que usa la toxina botulínica para combatir las líneas de expresión.

El secreto de la eterna juventud

La Administración de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos (FDA) ha autorizado este medicamento, denominado Daxxify, para combatir las arrugas. Hasta el momento es más efectivo que el bótox, porque los efectos duran el doble. ¿En qué consiste este fármaco? Su aplicación es muy sencilla, porque solo hay que ponerse una inyección cada seis meses.

Estamos ante un nuevo producto que se diferencia por ser un bloqueante neuromuscular que usa la toxina botulínica para congelar las arrugas. El nuevo tratamiento de la biotecnológica Revance Therapeutics se inyecta directamente en las líneas de expresión para impedir que las fibras musculares se contraigan.

Muchos consideran que este fármaco es milagroso, porque un 80 % de los pacientes pudieron comprobar que a los cuatro meses no aparecían líneas de expresión o eran muy leves. Por su parte, otros notaron sus efectos a los seis meses. Este estudio, en el que participaron 3000 personas, incluso abre nuevos horizontes en la Medicina, porque también se puede emplear para tratar otras enfermedades, según se revela en The New York Times.

El consejero delegado de esta compañía, Mark Foley, ha afirmado que esta terapia es idónea para combatir también las migrañas, la distonía cervical o la vejiga hiperactiva. Esto se debe a las propiedades de la toxina botulínica y sus efectos en el organismo.

Para concluir, cabe añadir que algunos usuarios de Daxxify experimentaron efectos secundarios. Un 2 % desarrolló el párpado caído y un 6 % dolor de cabeza, según afirma la compañía en los estudios realizados. En definitiva, este nuevo medicamento es el rival del bótox o formulaciones similares.