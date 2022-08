El salbutamol es uno de los principios activos broncodilatadores más utilizados en pacientes asmáticos. También se puede prescribir para el alivio de la disnea en casos de bronquitis aguda.

Se trata de una medicación de rescate, es decir, no está pensada para un uso crónico pese a que los pacientes asmáticos deben llevar el inhalador siempre consigo. Por eso, no se presta mucha atención a algunos efectos secundarios frecuentes y pasajeros. ¿Cómo debes actuar si a ti te afectan de manera relevante?

Temblores y nerviosismo que te pueden hacer parar

Hay pacientes mayores que acuden al neurólogo temiendo estar padeciendo un principio de Parkinson, por ese temblor responsable de que, tal vez, no sean capaces de abrocharse un botón. Por supuesto, también hay pacientes que acuden a terapia por ansiedad causada durante los episodios de asma, cuando su nerviosismo es un efecto secundario del fármaco de rescate.

Un buen profesional tiene en cuenta la posibilidad de que tus dolencias sean consecuencia de un medicamento, pero puede solicitar algunas pruebas para descartar la existencia de otra enfermedad con la misma sintomatología. En el caso de los temblores, poco se puede hacer más que esperar a que cesen transcurridos los minutos o las horas e intentar tener el asma bien controlado para no necesitar a menudo el tratamiento de rescate. Eso sí, tu neurólogo te confirmará si tienes o no una enfermedad que cause los temblores y se manifieste, por el momento, solo cuando inhalas tu salbutamol.

¿Qué hacer si el salbutamol te causa efectos secundarios importantes?

Los efectos secundarios del salbutamol aumentan en intensidad con la subida de la dosis pautada, aunque al hablar de un uso en el que la vida corre peligro real, no recomendamos modificar la pauta sin consultar antes al médico especialista.

Si ves que los temblores de manos, el nerviosismo o el mareo que te causa este medicamento es importante, aunque sea temporal, habla con tu médico. Podríais probar con otro broncodilatador, aunque casi todos causas los mismos efectos adversos o, dado que se supone que utilizas poco este medicamento, contar con un remedio de rescate para esos efectos adversos, una medicación adicional para tomar cuando la crisis ha cesado, pero mantienes durante unas horas efectos secundarios que limitan tu calidad de vida.