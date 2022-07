Aunque la prevalencia de las malformaciones uterinas es difícil de establecer, se estima que entre el 3 y el 5 % de la población general las sufre, elevándose la cifra al 13 % en aquellas mujeres que sufren esterilidad o presentan antecedentes de aborto (durante el primer trimestre), y llegando al 25 % en los casos de abortos tardíos. Aunque en la mayoría de los casos estas malformaciones uterinas son asintomáticas, otras presentan manifestaciones como amenorreas, dismenorreas, complicaciones obstétricas y pérdidas gestacionales recurrentes. Además, las malformaciones uterinas se asocian en un 25 % de los casos a anomalías urinarias.

El Hospital Quirónsalud Murcia cuenta con un Servicio de Ginecología que utiliza los últimos avances tecnológicos para ofrecer, de la mano de profesionales cualificados y con experiencia, las terapias y tratamientos más efectivos para tratar las malformaciones uterinas.

La ginecóloga Raquel Jiménez del Hospital Quirónsalud Murcia responde a todas las cuestiones acerca de las malformaciones uterinas, las pruebas para detectarlas y sus tratamientos:

¿Cómo se puede saber su un útero está sano?

La ecografía transvaginal 2D es una técnica común inicial para la evaluación de las estructuras pélvicas, permitiendo visualizar la estructura y cavidad uterina para detectar masas pélvicas y ayudar a confirmar la presencia de ovarios y patología anexial. Puede realizarse tanto por vía transvaginal como transabdominal, siendo la precisión mayor en la primera, por lo que se reserva en aquellos casos en que la mujer aún no ha iniciado relaciones sexuales. En estos casos, también es válida la realización de la ecografía vía rectal.

La técnica correcta de exploración básica consiste en realizar un barrido de derecha a izquierda y viceversa en un plano longitudinal, y de cervix a fondo en un plano transverso. Además, es necesario evaluar el contorno uterino para determinar si es regular o no.

¿Cuáles son las consecuencias de las malformaciones uterinas?

Las malformaciones uterinas se han relacionado con la esterilidad, los abortos de repetición, el parto prematuro, implantaciones anómalas placentarias e incluso con presentación fetal anómala. No todas las malformaciones uterinas son iguales y, por lo tanto, no todas las malformaciones uterinas van a dar las mismas complicaciones, o por lo menos, no con la misma frecuencia.

Tipos de útero Útero unicorne

Útero didelfo

Útero bicorne

Útero septo

Útero arcuato

Útero dismórfico

¿Pueden las malformaciones uterinas afectar al embarazo o a la fertilidad de la mujer?

En cuanto a la esterilidad, entendida como la incapacidad de conseguir embarazo, parece que las tasas de concepción son similares en los úteros con malformaciones que en los úteros normales. Aunque puede que los úteros septos o subseptos tengan una tasa de concepción un poco más baja.

Con respecto a a la infertilidad, entendida como la imposibilidad de llevar un embarazo a término, el útero bicorne multiplica por tres el riesgo de aborto en el primer trimestre, aunque también se ha asociado con el útero septo y el útero unicorne. El útero arcuato multiplica por dos la tasa de abortos entre la semana 12 y la semana 24. También parece que el útero bicorne aumenta los abortos en este periodo.

El parto prematuro aumenta en todas las malformaciones uterinas, (excepto en el útero arcuato), sobre todo en el útero didelfo, que multiplica por 3-4 la probabilidad de tener un parto prematuro. Todas las malformaciones uterinas pueden producir anomalías en la presentación, y parece que el útero bicorne algo más.

¿Qué pruebas se realizan para detectar las malformaciones uterinas?

La técnica de imagen más utilizada y la más rentable es la ecografía 3D, junto con una exploración ginecóloga completa. Es mejor si la hacemos en la segunda fase del ciclo, en la fase secretora. La resonancia magnética la solemos reservar para los casos más complejos, y sobre todo para la planificación quirúrgica en un procedimiento complejo. De hecho, la combinación de ambas técnicas aporta una especificidad de casi el 100% y una sensibilidad del 90%.

Estudios más invasivos, como la histerosonografía o la histeroscopia, combinada o no con laparoscopia, no deben realizarse con finalidad diagnóstica, ya que esta debería ser posible con las técnicas antes mencionadas.

Podemos afirmar que la ecografía transvaginal 3D constituye una alternativa real a los métodos utilizados clásicamente que combinaban histeroscopia o histerosalpingografía para el estudio de la cavidad con laparoscopia o laparotomía para el estudio del fondo, por su nula invasividad y agresividad. Por ello se considera la técnica de primera línea en el diagnóstico de las malformaciones uterinas, debiendo acompañarse siempre de una cuidadosa exploración ginecológica bimanual y especuloscopia. Las técnicas quirúrgicas (histeroscopia/laparoscopia) se reservarían para casos complejos o que puedan beneficiarse de ellas para su tratamiento. La resonancia magnética cada vez tiene más limitado su uso en este diagnóstico, ya que en muy pocas ocasiones aporta información nueva

¿Qué terapias se utilizan para tratar las malformaciones uterinas?

En cuanto al tratamiento quirúrgico de las anomalías congénitas del útero, no ha habido ningún estudio que haya conseguido demostrar que haya un impacto positivo real sobre la fertilidad o sobre los resultados obstétricos. Por lo tanto, el tratamiento quirúrgico se deberá individualizar en función de cada caso.

En el útero arcuato, que es la malformación más leve, la norma general es no tratar y tomar una actitud expectante. La malformación que más solemos tratar de forma activa, tanto por ser la más fácil de resolver como por tener las peores tasas de fertilidad y abortos de repetición, es el útero septo y subsepto. Se tratará mediante una resección histereoscópica del septo llamada metroplastia. Muchas veces lo hacemos en mujeres que tienen abortos de repetición, parto prematuro o historia de esterilidad; pero también se puede hacer de forma profiláctica en las mujeres en las que encontramos, por otro motivo, un útero septo.

En el caso del útero unicorne no se ha demostrado que haya un beneficio real del tratamiento quirúrgico, y por lo tanto deberemos individualizar en cada caso. En algunos casos se ha propuesto la realización de un cerclaje profiláctico en estas pacientes. También se puede valorar cuando el cuerno remanente es pequeño, pero está cavitado, la posibilidad de hacer una resección profiláctica para evitar la implantación del embrión en ese cuerno que no va a servir para que el embarazo llegue a término. Tanto en el caso del útero bicorne, como en el caso del útero didelfo, no se recomienda la cirugía profiláctica. Sólo se realiza la uteroplastia, en los casos en que haya habido una historia obstétrica desfavorable. De igual manera, se puede valorar la posibilidad de realizar un cerclaje, pero lo reservamos para cuando ha habido una mala historia obstétrica.

Más sobre Quirónsalud Murcia

Dirección: Calle Miguel Hernández, 12, 30011 Murcia

Teléfono: 968365000