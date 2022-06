Por muchos es sabido que el sexo es una actividad perfecta, no solo por el puro placer, sino también para quemar calorías. Los médicos recomiendan, para mantener un estilo de vida saludable, realizar al menos 150 minutos de ejercicio a la semana, y qué mejor manera de invertir esos 30 minutos diarios (si los dividimos en cinco días, porque tampoco hay que abusar) que practicando sexo. Se acabaron las excusas para no mantenerse en forma, ¿quién no es capaz de sacar un ‘ratillo’ para hacer del sexo una rutina deportiva?

Con el objetivo de proporcionar herramientas y confianza para disfrutar de una vida sexual plena, la juguetería erótica LELO, que para los lectores de Prensa Ibérica ofrece un descuento exclusivo del 20% durante este mes en cualquiera de sus productos, te descubre las mejores posturas sexuales para adelgazar al tiempo que disfrutas del mejor sexo. 1. La sentadilla Quizás la más ‘deportiva’ de todas las posturas, la sentadilla es ideal si buscas un buen orgasmo acompañado de algo de entrenamiento. En esta posición, la pareja de arriba ejercita los músculos de sus piernas y glúteos para quemar unas 188 calorías, mientras que la de abajo quema alrededor de 50. Cuanto más intensas sean las sentadillas, más calorías se quemarán durante la relación sexual. 2. Piernas arriba La libertad de movimientos con la que cuenta la persona que se encuentra arriba (quema aproximadamente 127 calorías) la hace ideal para experimentar diversos ángulos de penetración, encontrando la mejor manera de dar placer a quien está abajo, quien quemará unas 116 calorías en 30 minutos. Esta postura también puede ayudar a la pareja de abajo a incrementar y mejorar su flexibilidad, al estirar las las piernas mientras trabaja las pantorrillas y los cuádriceps. 3. La postura del perrito Una de las más sencillas y conocidas para disfrutar en pareja, y una de las que más orgasmos garantizan. En ella, uno de los integrantes de la pareja se coloca ‘a cuatro patas’ mientras que el otro, por detrás y con los genitales a la altura de las caderas, disfruta y hace disfrutar de una penetración favorecida. Quien está ‘a cuatro patas’ ejercita sus cuádriceps y glúteos, pudiendo además ejercitar otros grupos musculares, como los hombros, bíceps y tríceps, si se apoyan las manos en la pared. Al involucrar esta posición distintos tipos de grupos musculares, resulta muy aconsejable para tonificar los músculos y quemar calorías al tiempo que se disfruta de buen sexo. La persona que se encuentra arriba quema aproximadamente 182 calorías en media hora, mientras que la de abajo quema unas 103. 4. La vaquera El control por la persona que está arriba es la principal característica de esta postura, al dominar la profundidad, velocidad y los ángulos más convenientes. Ofrece contacto piel con piel e intimidad, ya que se mantiene en todo momento el contacto visual con la pareja, pudiendo besarse con facilidad. La persona que cabalga desde arriba quemará unas 139 calorías en 30 minutos, mientras que la de abajo quemará unas 48 calorías. 5. Vaquera invertida El orden de los factores no altera el placer. Ahora, la persona que se encuentra arriba se sitúa de espaldas, mirando hacia los pies de quien está abajo, pudiendo ver así sus nalgas y espalda. Es considerada una de las mejores posiciones para las mujeres, ya que el estar encima les permite tener un mejor control del viaje hacia el orgasmo. Además quema bastantes calorías (137 calorías la pareja de arriba, y unas 48 la de abajo). Del mismo modo que en la vaquera, esta posición también permite a la pareja de arriba tonificar sus abdominales, y si se quieren ejercitar más grupos musculares, puedes optar por ponerte de cuclillas encima de tu pareja, dándole a tu trasero y piernas trabajo extra. ¡Ahora que ya conoces los beneficios de todas estas posturas sexuales, no tienes excusa para ponerte en forma y adelgazar mientras disfrutas del sexo en pareja! LELO anima, además, a ir un paso más allá y sumar algún juguete erótico a las relaciones sexuales, aprovechando solo durante este mes el descuento exclusivo para los lectores de Prensa Ibérica del 20% en cualquiera de los siguiente productos: ENIGMA™ Cruise ENIGMA™ Cruise es el masajeador sónico de doble estimulación capaz de ofrecer, uno tras otro, orgasmos combinados. Utiliza ondas sónicas que estimulan el clítoris de forma suave y rápida, al tiempo que unas potentes vibraciones masajean el punto G. ¡Nada te parecerá igual cuando lo pruebes! Además, ENIGMA™ Cruise incluye la tecnología Cruise Control™ que permite que el juguete no pierda intensidad cuando es presionado con fuerza contra el cuerpo, pudiendo ser disfrutado con total libertad. SILA™ Cruise El masajeador sónico de clítoris SILA™ Cruise se vale de suaves ondas para lograr el clímax lentamente. Resulta una elección ideal para aquella personas principiantes en juguetes sexuales que desean dar rienda sueltas a sus fantasías más íntimas y explorar su cuerpo para llegar al clímax poco a poco. La suave, profunda y amplia boca de SILA™ Cruise se mueve alrededor del centro de la zona de placer para potenciar las sensaciones orgásmicas y estimular la zona erógena al completo. Las vibraciones se reparten con igual intensidad por todo el clítoris, y cuenta con ocho intensidades de ondas sónicas, lo que favorece un orgasmo sensual y gradual. TIANI™ DUO El TIANI™ DUO, considerado el mejor vibrador para usar en pareja, ofrece el doble de potencia gracias a sus motores dobles que trabajan de manera simultánea, ofreciendo la más intensa estimulación, tanto por dentro como por fuera, y los más poderosos patrones de placer. Gracias a la innovadora tecnología SenseMotion, y a su mando a distancia que hace posible elegir la intensidad y alcanzar orgasmos sincronizados, permite controlar las vibraciones durante las relaciones sexuales. Es capaz de doblarse para conseguir una adaptación cómoda a cualquier tipo de cuerpo. Su delgado brazo interno vibra y simula los puntos de placer de la vagina, llegando hasta el pene durante la penetración. Por su parte, la parte exterior del brazo estimula el clítoris para obtener el máximo placer al tiempo que envía agradables ondas vibratorias hacia el pene. Placentero, pequeño y potente, el misionero es la postura perfecta para iniciarse en los placeres compartidos que ofrece TIANI™ DUO, el mejor juguete erótico para cualquier pareja, ya sea novata o experimentada. SORAYA WAVE™ SORAYA WAVE™, ese conejito rampante con potentes vibraciones que se encarga de estimular el clítoris y llegar al punto G con facilidad, es el responsable de un clímax gratificante y orgasmos dobles. Gracias a su tecnología WaveMotion, se balancea en tu interior imitando el movimiento de los dedos y las caricias del mejor amante para hacerte experimentar un tsunami de orgasmos. HUGO™ HUGO™ es un masajeador de próstata y vibrador anal a control remoto con dos motores potentes y una punta que proporciona un placer total para alcanzar los orgasmos más explosivos. Y es que la intensidad del clímax masculino aumenta en un 33 % con la estimulación de la próstata. HUGO™ supone una nueva forma de entender el placer masculino, ya sea disfrutando a solas o en pareja. Además, su mando a distancia permite un uso sin manos.