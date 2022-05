El organismo de la mujer va experimentando cambios a medida que pasa el tiempo. Ya sea por haber dado a luz o por la llegada de la menopausia, síntomas como el dolor, la sequedad vaginal, la pérdida de elasticidad o la incontinencia urinaria hacen aparición suponiendo además una disminución del placer durante las relaciones sexuales. La ginecología regenerativa, a través de diferentes tratamientos quirúrgicos y médicos, se encarga de restituir tanto la funcionalidad como el aspecto físico de la vagina, el suelo pélvico y la zona vulvar.

Para hablar sin tabúes acerca del bienestar sexual femenino y de los beneficios de la ginecología funcional y regenerativa, la marca de juguetería erótica LELO organiza un encuentro con expertas.

Cuídate por dentro tanto como te cuidas por fuera

Del mismo modo que cuidamos nuestro cuerpo, rostro y cabello para hacer frente al paso del tiempo, resulta importante entender que nuestros órganos genitales también pierden funcionalidades al envejecer. Frente a patologías como la sequedad genital, que puede provocar molestias durante las relaciones sexuales, debemos dar un paso al frente y abrirnos a terapias regenerativas, como la radiofrecuencia genital, la labioplastia, el láser o el ácido hialurónico, para cuidar nuestra salud íntima.

Con estos tratamientos, los cuales alivian dolores y ayudan a mejorar considerablemente la calidad de la vida sexual de muchas mujeres, aumentan la cantidad de elastina, colágeno y vasos sanguíneos. “A partir de los 40 años, la mujer pierde un 1% anual del colágeno, porcentaje que aumenta durante la menopausia. Estos tratamientos son muy efectivos para prevenir patologías y prevenir colágeno, pero es necesario que, tras su realización, la paciente haga mantenimiento para no perder lo conseguido y frenar la velocidad del envejecimiento”, explica Bárbara Fernández del Bas, experta en ginecología regenerativa y longevidad.

Juguetes sexuales, mucho más que una herramienta para tu placer

Está más que demostrado y avalado por expertas en sexología y ginecología funcional que los juguetes sexuales ayudan a conservar lo conseguido en las innovadoras terapias regenerativas. Más allá del placer que ofrecen (algo muy importante), los juguetes sexuales son capaces de ayudar tanto en la menopausia como en la recuperación postparto, al favorecer la flexibilidad de la vagina, estimular la síntesis de elastina y colágeno para preservar una vagina rejuvenecida y saludable y mejorar la circulación en la zona.

“Las mujeres con una vida sexual poco activa deberían usar como alternativa (o complemento) a sus relaciones, juguetes sexuales para un correcto mantenimiento de su zona íntima”, recomienda Bárbara Fernández del Bas.

Los juguetes eróticos, que pueden usarse en solitario o también en pareja, ayudan a aumentar nuestra autoestima y confianza, mejorando la comunicación y la intimidad de una relación. Gracias al amplio abanico de productos que ofrece LELO, esta intimidad puede ir variando según nos apetezca.

El SORAYA Wave con su doble estimulación simultánea, o los vibradores para estimular el punto G como el GIGI 2, mejoran la circulación de la zona y favorecen la flexibilidad de la vagina. Por otra parte, las ondas sónicas de los masajeadores de clítoris SONA 2 CRUISE o la más pausada SILA CRUISE, favorecen la efectividad de tratamientos como los anteriormente citados, evitando la desaparición de vasos sanguíneos y permitiendo disfrutar de orgasmos con mayor regularidad.

El suelo pélvico también puede fortalecerse con el uso frecuente de KEGEL Smart Bead, que también favorece el desarrollo del embarazo, mejora la calidad de los orgasmos y resuelve problemas de incontinencia.

Masturbación, la tarea pendiente de muchas mujeres

Un estudio realizado a 1.700 mujeres en España refleja que más del 60% reconoce no haberse mirado los genitales en el último mes, o haberlo hecho solo una vez. ¿Cuál sería el resultado si hacemos la misma pregunta a 1.700 hombres? En la actualidad está mucho más normalizado que el hombre hable de sus partes íntimas, pero no ocurre esto con las mujeres y la sexualidad femenina, manteniéndose un tabú responsable, por ejemplo, de no saber distinguir correctamente entre vulva y vagina. Y es que al contrario que los genitales masculinos, los de la mujer se encuentran escondidos, por lo que la autoexploración es necesaria para saber, no solo dónde está cada cosa, sino también para conocer qué cosas gustan y cuáles no.

La masturbación debe ocupar el lugar que merece para cambiar esta tendencia, y llegado mayo, conocido como el mes de la masturbación, conviene recordar que el autoconocimiento de nuestro cuerpo nos ayuda ganar confianza, seguridad y nos permite disfrutar de un bienestar sexual pleno.

Los orgasmos, además, tienen una gran influencia médica al fomentar el deseo y ‘ponen a trabajar’ a nuestro organismo. Del mismo modo que nos alimentamos con comida para que nuestro estómago no encoja, debemos acostumbrar a nuestro cuerpo al placer. En este sentido, muchos profesionales de la ginecología prescriben el uso de juguetes eróticos para alcanzar orgasmos de manera regular. Estos liberan oxitocina, conocida como la ‘hormona del amor’, responsable de hacernos sentir mejor emocionalmente, además de recudir el dolor de cabeza o general.

Ya sea en pareja o solitario, las expertas reunidas por LELO coinciden en que lo ideal es tener al menos dos o tres orgasmos a la semana. No se hable más… ¡manos a la obra!