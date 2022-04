Creer en las dietas milagro es un error en el que no podemos caer. La clave para adelgazar no es otra que una correcta alimentación basada en una dieta equilibrada y unos hábitos de vida saludables. No obstante, sí existen productos o recetas que ayudan en momentos puntuales, y siguiendo unos determinados hábitos, que ayudan mucho a perder peso. En este sentido, destacan los caldos depurativos, los cuales no solo ayudan a adelgazar, también limpiar nuestro organismo.

El caldo depurativo para adelgazar Y es que, este tipo de caldos eliminan los excesos de algunas sustancias de nuestro organismo. En este sentido destaca el hinojo, con el cual se puede hacer excelentes sopas para adelgazar como esta. Así es la dieta MIND, capaz de retrasar el envejecimiento del cerebro Hinojo, propiedades y beneficios El hinojo es una planta aromática usada desde hace siglos como remedio tradicional en infinidad de aspectos como depurar el organismo, adelgazar o mejorar la digestión. En la actualidad, también es empleada si se tiene problemas renales en el hígado y para el mal aliento. En este sentido, se suele tomar en forma de infusión, aunque también se puede hacer en sopa, como es este el caso. Astenia primaveral: dieta para combatirla Receta La sopa de hinojo para adelgazar necesita estos ingredientes: 2 cucharadas de aceite de oliva

de oliva 2 apios

1 litro de caldo de verduras

1 bulbo

1 patata

Hojas de un hinojo

Media cebolla Preparación Para su elaboración, primero se pela y pica el hinojo, la cebolla, la patata y el apio, los cuales se deben poner a cocer de manera conjunta. Cuando tengan la textura deseada, sácalas y tritúralas, para después aliñar con aceite de oliva y salpimentar al gusto. Se puede tomar tanto fría como caliente.