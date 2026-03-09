Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nieve en MurciaFloraciones MurciaManifestación 8MCarrera de la mujerImágenes Carrera de la Mujer
instagramlinkedin
Premios Laik Región de Murcia
Vota por tus creadores de contenido favoritos

XI Carrera de la Mujer

Líderes de todas las generaciones

El podio eleva a las ganadoras de cada categoría ante el reconocimiento de su esfuerzo y superación

Las ganadoras absolutas posan con el premio

Las ganadoras absolutas posan con el premio / Francisco Peñaranda

Alfonso Asensio

Alfonso Asensio

Fue el colofón a la carrera, que no a la jornada. Entre música, emoción y vítores se elevaron María Martínez, Marta Belmonte y Carolina García, las tres primeras de la clasificación general. También lo fueron de la categoría sénior, recibiendo el trofeo de manos de Marisol Teruel, de CRC.

Líderes de todas las generaciones

Absolutas / Francisco Peñaranda

Cuadro de honor por categorías

  • Junior: Lola Sánchez, Paula Álvarez y Marta Rosique. Entregó María Arribas, de Juver.
Líderes de todas las generaciones

Júnior / Francisco Peñaranda

  • Veteranas A: Araceli Cánovas, María José Matencio y Alexandra Alina. Hizo entrega Beatriz Salazar, de Orenes.
Líderes de todas las generaciones

Veteranas A / Francisco Peñaranda

  • Veteranas B: Sabina Rico, Gladys Kiptoo y Ana Isabel Fernández con el premio de manos de Ángeles Fernández, del Colegio de Fisioterapeutas.
Veteranas B

Veteranas B / Francisco Peñaranda Saura

  • Veteranas C: Mar Gómez, María José Hernández y Arantxa Morales, galardonadas por Daniel Pérez, de Gougo.
Líderes de todas las generaciones

Veteranas C / Francisco Peñaranda

  • Veteranas D: vencieron Iciar Argote, Conchi López y María Jesús Mérida, recibiendo el trofeo de Pablo Carceller, del C.C. Thader.

Noticias relacionadas

Veteranas E

Veteranas E / Francisco Peñaranda Saura

  • Veteranas E: Carmen López, Carmen Bonache y Angélica Romero recibieron su trofeo de África Flores Campillo, de Quirónsalud.
Veteranas E

Veteranas E / Francisco Penaranda Saura

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents