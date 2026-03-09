Premios Laik Región de Murcia
XI Carrera de la Mujer
Líderes de todas las generaciones
El podio eleva a las ganadoras de cada categoría ante el reconocimiento de su esfuerzo y superación
Fue el colofón a la carrera, que no a la jornada. Entre música, emoción y vítores se elevaron María Martínez, Marta Belmonte y Carolina García, las tres primeras de la clasificación general. También lo fueron de la categoría sénior, recibiendo el trofeo de manos de Marisol Teruel, de CRC.
Cuadro de honor por categorías
- Junior: Lola Sánchez, Paula Álvarez y Marta Rosique. Entregó María Arribas, de Juver.
- Veteranas A: Araceli Cánovas, María José Matencio y Alexandra Alina. Hizo entrega Beatriz Salazar, de Orenes.
- Veteranas B: Sabina Rico, Gladys Kiptoo y Ana Isabel Fernández con el premio de manos de Ángeles Fernández, del Colegio de Fisioterapeutas.
- Veteranas C: Mar Gómez, María José Hernández y Arantxa Morales, galardonadas por Daniel Pérez, de Gougo.
- Veteranas D: vencieron Iciar Argote, Conchi López y María Jesús Mérida, recibiendo el trofeo de Pablo Carceller, del C.C. Thader.
- Veteranas E: Carmen López, Carmen Bonache y Angélica Romero recibieron su trofeo de África Flores Campillo, de Quirónsalud.
