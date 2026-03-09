Gana el orgullo de ser mujer y luchar por la igualdad

Se sentía en el ambiente. Este pasado domingo amaneció como un domingo especial. El calendario, marcando el ineludible 8 de marzo, daba pistas de lo que estaba por ocurrir, pero no podía adelantar el enorme triunfo de la figura de la mujer en las calles de la ciudad de Murcia.

Las participantes, levantando sus manos antes de la salida. / Juan Carlos Caval

Desde bien temprano se comenzaron a ver atuendos deportivos en un mayor volumen del habitual en el entorno del río Segura a su paso por la capital. Y eso, a pesar de que el tiempo amenazaba con una lluvia inminente que nunca llegó. Poco les importó la climatología a los miles de mujeres, entre ellas 5.000 corredoras con dorsal acreditado, que salieron a la calle para reivindicar sus derechos. Como si de un homenaje a la historia del feminismo se tratara: con todo en su contra.

Gana el orgullode ser mujer y luchar por la igualdad

La dirección de los pasos, por el paseo del Teniente Flomesta hacia la Cruz Roja, indicaba la salida de la XI Carrera de la Mujer de Murcia 2026, situada frente al edificio de la Convalecencia. Allí, el arco de meta, el cronómetro y la línea de salida sostenían los nervios, la emoción y la alegría de una jornada llena de sentimiento al compás de la música y la animación constante. La 'marea azul' de otros años se tiñó ligeramente de rosa en esta undécima edición debido al nuevo diseño de las camisetas y el significativo color morado también estuvo muy presente fuera y dentro del recorrido.

Ana Carrasco, campeona del mundo de motociclismo, da el pistoletazo de salida

Con inicio y llegada en el mismo punto, la carrera de cinco kilómetros esperaba a las participantes. Participantes de toda condición, ocupación o edad. Desde las más pequeñas, a partir de los 12 años —los menores tuvieron su prueba particular—, hasta la más mayor, Rosario Cuadrado, que repitió como la participante más longeva a sus 84. Desde todos los ayuntamientos de la Región e incluso desde fuera de nuestras fronteras.

LAS MEJORES FOTOS | 1. Ana Carrasco dio el pistoletazo de salida. 2. Susana y Esther, haciendo bailar al ritmo de zumba. 3. La mascota del Comemillas, animando la carrera. 4. El DJ Juan Capel, en Pío Baroja. FOTOS de Juan Carlos Caval/Israel Sánchez/Francisco Peñaranda.

En un acto de compromiso con la causa, la secretaria de Estado María González Veracruz; la consejera de Igualdad, Familias y Política Social, Conchita Ruiz; la concejala de Mujer, Políticas de Conciliación y Mayores, Ascensión Carreño; la directora general de Mujer y Prevención de la Violencia de Género, Ana Belén Garrido; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera; y la concejala de Talento Joven y Espacios Públicos del Sofía López-Briones estuvieron presentes en la carrera e incluso pronunciaron unas palabras antes del inicio.

Noticias relacionadas

Gana el orgullode ser mujer y luchar por la igualdad

La ceheginera Ana Carrasco, primera mujer en ganar un Campeonato del Mundo de motociclismo compitiendo contra hombres, era la encargada de dar el pistoletazo de salida. Delante, en el cajón élite, las atletas profesionales que competían por vencer la prueba. Detrás, las corredoras que simbolizaban la fuerza de todas las mujeres. Al final, ganó el orgullo de ser mujer y luchar por la igualdad. Tan solo quedaba celebrar al ritmo de zumba en la Plaza de la Cruz Roja, reconocer los premios individuales y colectivos y disfrutar un año más.