XI Carrera de la Mujer
Con la fuerza de todas
Las agrupaciones de mujeres más numerosas son premiadas en diferentes categorías
Eran fácilmente reconocibles por su numerosa agrupación. En ocasiones, incluso portaban prendas distintivas que las hacían únicas, pero integrantes de un engranaje mayor. Eran las corredoras que salían a las calles de Murcia para exigir igualdad en grupo, con la fuerza de todas.
La Carrera de la Mujer es una prueba en la que poco importan las individualidades, aunque se reconocen los triunfos de aquellas atletas sobresalientes. La victoria es de todas y la competición más celebrada es aquella que premia a la asociación, empresa o centro deportivo que es capaz de aunar el mayor número de corredoras para una causa tan loable como lo es la reivindicación de los derechos de la mujer. Lejos de los cronómetros, la cantidad de esfuerzos es lo que premian los trofeos colectivos.
El primer premio fue para la Fundación Síndrome de Down Región de Murcia, Fundown, pionera en la promoción de la autonomía personal para personas con Síndrome de Down. Esta asociación sumó 123 participantes. recibió el premio al centro educativo más numeroso de manos de Josefina Fernández, directora ejecutiva adjunta de Inversus.
La Asociación Deportiva El Castellar de Bullas fue la segunda agrupación más numerosa en la Carrera de la Mujer de Murcia 2026 con 96 corredoras y con ello el club deportivo con más participantes. Entregó el premio Encarna Ortiz Asensio, CEO de Vigilant.
Hero fue la empresa que más participantes aportó a la carrera, con hasta 93 mujeres que completaron la prueba. Recibieron su merecido premio de manos de Rebeca Ríos, vice-CEO de Vrio. El premio a la asociación de la mujer más numerosa fue para el Centro de la Mujer de Beniaján, con 50 corredoras. El premio lo otorgó Rosa Sánchez, responsable de comunicación de La Boca Te Lía; y Hopp Murcia fue el gimnasio con más participantes, con otras 40 corredoras. Este premio lo entregó la campeona de motociclismo Ana Carrasco.
Por último, Charo Cuadrado repitió como mujer más veterana en completar la carrera.
Centro de la Mujer de Beniaján
El premio a la asociación de la mujer con más representación en la Carrera de la Mujer fue para el Centro de la Mujer de Beniaján, con 50 participantes cruzando la meta.
Hero
La organización dedicada a la alimentación Hero presentó 93 participantes y se llevó el premio a la empresa con mayor representación en la Carrera de la Mujer 2026 y revalidó su título conseguido en 2025.
El Castellar de Bullas
El club deportivo El Castellar de Bullas ganó el premio a la asociación deportiva más amplia en la Carrera de la Mujer. Hasta 96 mujeres cruzaron la línea de meta para lograr este hito.
Charo Cuadrado
La veterana corredora Charo Cuadrado recibió su premio particular como participante más longeva por segundo año consecutivo al cruzar la línea de meta a sus 84 años de edad.
Gimnasio Hopp
El premio para el gimnasio o centro deportivo más amplio de la Carrera de la Mujer fue para Hopp Murcia, que presentó hasta 40 corredoras que completaron la prueba del día de ayer.
