El alma de la carrera

La Carrera de la Mujer sale todos los años adelante gracias al trabajo encomiable de un nutrido equipo de voluntarios que se dejan la piel durante los días previos —el trabajo comenzó el miércoles con el llenado de las bolsas de las corredoras y concluyó el sábado con el cierre de entrega de dorsales—, y durante la jornada de la prueba.

Cuando aún las farolas eran la única luz que alumbraba las calles de Murcia, más de un centenar de personas, la mayoría jóvenes estudiantes de la Universidad de Murcia, llegados a través del grupo UMUSport y la Unión de Federaciones de la Región de Murcia, se remangó para dejar la zona de salida y el hospitality a punto para que todas las corredoras se convirtieran a partir de ese momento en las protagonistas. Ellas y ellos han sido no solo el motor junto al equipo organizador, también han sido el alma.

Pero junto a esos universitarios, en su mayoría chicas, también han aportado durante estos días las jugadoras y dirigentes del club Cuder Rugby Murcia, que desde hace cuatro años no han fallado a la cita. Para otra labor importante, la de animar en el punto intermedio en la Avenida Pío Baroja, la organización contó con el apoyo del club Comemillas, con el DJ Juan Capel. Para cerrar la carrera, una vez más, Los Tractores del Pilar de la Horadada acudieron con sus escobas dispuestas a ayudar a las más rezagadas.

Y junto a todos, amigos de este diario que han colaborado como: Antonio Pérez, Miguel Ángel Cánovas, Jona Lorenzo, Raúl Navarro, Daniel Tárraga, Silvia Fuentes, Pablo Menéndez, Carlos Velázquez

Desde La Opinión, gracias a todos y todas.