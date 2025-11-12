Cómo saber si estás sufriendo acoso laboral: tus derechos y cómo denunciarlo paso a paso

El lugar de trabajo debería ser un espacio donde las personas desarrollan su talento y se sientan valoradas. Sin embargo, casos como el producido en el Centro de Discapacidad de la pedanía Murciana de Churra, nos alertan de que, para muchas personas, la asistencia al trabajo es una fuente de angustia y miedo.

El acoso laboral, conocido como 'mobbing', es una forma de violencia, principalmente psicológica, que puede afectar gravemente la salud, la autoestima y la estabilidad emocional de quienes lo sufren. Según la Organización Internacional del Trabajo en un informe de 2024, más del 20% de las personas trabajadoras admiten haber sufrido este tipo de violencia y acoso durante su vida laboral.

Humillaciones, aislamiento, desprecios, gritos, rumores o sobrecarga intencionada de tareas son algunas de las manifestaciones que acarrean este tipo de acoso. Estas conductas ejercidas tanto por superiores como por compañeros no se dan de forma aislada, sino que se repiten y prolongan en el tiempo, consiguiendo desestabilizar o forzar la salida del trabajador.

Las consecuencias de este tipo de acoso no se quedan en el trabajo. Las víctimas pueden llegar a desarrollar episodios de ansiedad, depresión, insomnio o estrés postraumático que también afectan gravemente a sus relaciones sociales y personales.

El miedo a las represalias hace que muchas personas no denuncien. Por este motivo, expertos en salud mental y derecho laboral insisten en la necesidad de romper el tabú y pedir ayuda cuanto antes.

Cómo se puede indentificar el 'mobbing' En ocasiones no es sencillo darnos cuenta de que estamos viviendo una situación de acoso laboral. Comisiones Obreras ofrece algunas situaciones que constituyen señales de alerta por 'mobbing': Si crean rumores y mentiras sobre tu trabajo o tu vida personal.

Si te aíslan física y emocionalmente.

Si se mofan de ti delante de otras personas.

Si no te permiten expresarte, si te interrumpen constantemente.

Si te insultan o gritan de forma habitual.

Si de forma constante resaltan los errores que cometes.

Si te obligan a realizar tareas humillantes por debajo de tu categoría profesional.

Si cuestionan de forma constante las decisiones que tomas.

Si de forma sistemática te niegan información para la realización de tus tareas.

Si ocultan las habilidades que tienes.

Si dan a entender que tienes problemas psicológicos.

Claves para actuar a tiempo

Desde un punto de vista legal y social, existen medidas concretas que pueden proteger a las víctimas y poner freno a esta situación. Estas son algunas de las medidas a tomar en caso de sufrir acoso en el trabajo

Recopilar pruebas. Es importante guardar correos electrónicos, mensajes, audios, partes médicos, anotaciones de incidentes o testimonios de compañeros, entre otros documentos. Cualquier evidencia puede ser clave para poder demostrar los hechos.

Es importante guardar correos electrónicos, mensajes, audios, partes médicos, anotaciones de incidentes o testimonios de compañeros, entre otros documentos. Cualquier evidencia puede ser clave para poder demostrar los hechos. Comunicarlo internamente. Cuando se sufre un episodio de acoso laboral se debe comunicar con la mayor urgencia posible la situación al departamento de Recursos Humanos o al comité de empresa , que tienen la obligación de activar protocolos de prevención y mediación.

Cuando se sufre un episodio de acoso laboral se debe comunicar con la mayor urgencia posible la situación al o al , que tienen la obligación de activar protocolos de prevención y mediación. Presentar una denuncia formal. Si el acoso persiste en el tiempo, se debe presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo , los juzgados de lo social o incluso por la vía penal si existen indicios de delito. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a las empresas a garantizar un entorno seguro y saludable, incluyendo la protección frente a riesgos psicosociales como el acoso.

Si el acoso persiste en el tiempo, se debe presentar una denuncia ante la , los o incluso por la vía penal si existen indicios de delito. La obliga a las empresas a garantizar un entorno seguro y saludable, incluyendo la protección frente a riesgos psicosociales como el acoso. Buscar apoyo psicológico y social. Las asociaciones de víctimas de acoso laboral, los sindicatos y los servicios públicos de salud mental pueden ofrecer acompañamiento emocional y orientación jurídica gratuita a las víctimas de este tipo de acoso.

Las asociaciones de víctimas de acoso laboral, los sindicatos y los servicios públicos de salud mental pueden ofrecer acompañamiento emocional y orientación jurídica gratuita a las víctimas de este tipo de acoso. Evitar el aislamiento. Hablar con compañeros o personas de confianza ayuda a romper el miedo y romper con esta lacra social. El aislamiento es una de las principales armas de los acosadores.

Una responsabilidad compartida

El acoso laboral no es un conflicto personal, es una modalidad de violencia estructural que puede llegar a afectar la convivencia y la productividad en las empresas. Por eso, la solución no pasa solo por denunciar, sino por crear entornos laborales adecuados basados en el respeto, la empatía y la igualdad.

Las empresas deben contar con protocolos de prevención, formación y respuesta rápida ante cualquier señal de hostigamiento. Y la sociedad, por su parte, debe entender que el trabajo digno también implica un ambiente libre de humillación, miedo y abuso de poder.