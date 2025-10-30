El AD Infante afronta una temporada histórica. El club del barrio del sur de Murcia vuelve a Primera División Nacional Femenina, un hito que representa tanto un premio al trabajo bien hecho como un nuevo punto de partida. Consciente de la exigencia y el alto nivel competitivo que caracteriza a esta categoría, el equipo encara el desafío con la misma ilusión, compromiso y espíritu de superación que siempre han definido a la entidad.

Campeonas de la Copa Federación femenina para arrancar con buen pie

Este salto deportivo es el reflejo de un proyecto sólido, cimentado en la formación y el crecimiento de sus jugadoras. De hecho, 11 de las integrantes que forman parte de la dinámica del primer equipo han pasado por la cantera del AD Infante, lo que demuestra la apuesta real del club por el desarrollo del talento local. Ver a tantas jóvenes que crecieron en las pistas del Infante defender ahora el escudo en categoría nacional es «motivo de orgullo» para toda la familia del club.

Estar Primera Nacional Femenina no solo supone un paso adelante para el equipo sénior, sino también para toda la estructura del club. El objetivo del club es asentarse en la categoría, competir con ambición y, al mismo tiempo, mantener la filosofía que siempre ha guiado al AD Infante: que las jugadoras puedan progresar en su formación deportiva sin renunciar a sus estudios, combinando con éxito la pasión por el baloncesto y su desarrollo académico y personal.

El Cartagena CB inició de la mejor manera posible la temporada, proclamándose campeón de la III Copa Federación Femenina. Las pupilas de Juanjo Santiago cuajaron un gran partido en el Pabellón Príncipe de Asturias, imponiéndose al UCAM Murcia CB Urdecon por 63-70. Las cartageneras se alzaron con su primer título copero sucediendo al Real Murcia Baloncesto, campeón de las dos primeras ediciones.

Fue un partido muy igualado al inicio. Arrancó con más acierto el equipo de Pepe Rodríguez, apoyándose en el juego exterior de María Alarcón y María Vera, y el trabajo en la pintura de Lola Yepes. Por parte visitante, las ‘panteras’ se apoyaron en una Allison Dewire que acabaría siendo la máxima anotadora del choque con 20 puntos, bien escudada por Mariam Drame (19 puntos y 14 rebotes).

Tras un primer periodo muy igualado (17-16), UCAM Murcia CB Urdecon cogió distancia tanto al descanso (38-31) como en el final del tercer cuarto (55-43), pero un parcial de 10-27 en los diez últimos minutos sirvió para que las de la ciudad trimilenaria remontasen un partido que se les puso cuesta arriba durante gran parte del duelo. El desacierto de las universitarias y el juego interior de Elena Gázquez, junto a Mariam y Allison, sirvió para terminar la pretemporada con una sonrisa.

La alegría copera sirvió de chute de energía para el Cartagena CB, que iniciaba su andadura en la competición doméstica imponiéndose con una claridad apabullante al CB Lumbreras por 79-33 en casa. Más sufrida fue la victoria en la segunda jornada, en la que el conjunto cartagenero se enfrentó al UCAM Murcia Urdecon al que acabó superando por un ajustado 67-69.

El Elche será su próximo rival en la Primera División Femenina. El conjunto ilicitano medirá las fuerzas de las cartageneras, que afrontan esta nueva temporada con la máxima ilusión, deseosas de que el sueño del ascenso se convierta en realidad.