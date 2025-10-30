La temporada 24-25 fue un año de enorme compromiso, trabajo y orgullo para el UCAM Murcia BSR. Mostró una mentalidad competitiva y un espíritu de superación que le permitió luchar en todas las competiciones, consolidándose entre los equipos más destacados del panorama nacional e internacional.

Un camino sólido para conectar la base con el baloncesto profesional

En la Supercopa, el equipo alcanzó el cuarto puesto, mientras que en la Copa del Rey firmó una excelente actuación que le llevó hasta el tercer lugar. En el plano europeo, logró clasificarse para la Eurocopa, donde alcanzó los cuartos de final, compitiendo al más alto nivel y mostrando una gran madurez deportiva. Y en la liga nacional, la regularidad y el compromiso colectivo les permitió llegar a la Final Four y finalizar la temporada en cuarta posición.

Para esta temporada, el club apuesta firmemente por el desarrollo de jugadores y jugadoras jóvenes, impulsando su crecimiento deportivo y humano. Algunos talentos han subido desde su escuela de BSR, reforzando el vínculo entre cantera y primer equipo.

En el ámbito internacional, el gran reto será clasificarse para la fase final de la Eurocopa, cuya fase previa se disputará en febrero en Viena, con la ilusión y el compromiso que caracterizan a este equipo.

El UCAM Murcia U22 afronta una temporada especial y cargada de ilusión. El conjunto dirigido por ‘Nino’ Solana debuta oficialmente en la nueva Liga U22, una competición creada para servir de puente entre los equipos júnior y las categorías profesionales, y en la que el club universitario buscará seguir formando a las promesas del baloncesto murciano y nacional.

El pasado curso, bajo la denominación de UCAM Murcia Juver, el equipo compitió en Tercera FEB, firmando una gran temporada en la que consolidó un bloque joven con un futuro prometedor.

El objetivo principal del UCAM Murcia U22 no cambia: formar jugadores preparados para dar el salto a la élite, tanto al primer equipo de ACB como a otras ligas profesionales. La nueva categoría ofrece un escenario idóneo para ello, enfrentando a los principales proyectos de cantera del país y proporcionando una mayor continuidad en la progresión de los jóvenes talentos.

Con una filosofía basada en el trabajo, la disciplina y el desarrollo individual dentro del colectivo, el UCAM Murcia U22 representa el siguiente paso en la pirámide formativa del club universitario. Un proyecto que, además de mirar al futuro, reafirma el compromiso del UCAM Murcia CB con la cantera y con la creación de un camino sólido que conecte la base con el baloncesto profesional.