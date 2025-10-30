La temporada pasada fue un periodo de crecimiento y aprendizaje para el CB Lumbreras. A pesar de los desafíos iniciales, logró consolidar un grupo cohesionado, con jugadoras comprometidas y en constante evolución. El equipo lumbrerense destaca por su capacidad de adaptación en partidos difíciles y por el desarrollo individual de cada jugadora, lo que se reflejó en actuaciones competitivas y resultados positivos en varias jornadas. Esta experiencia les ha permitido identificar fortalezas y áreas de mejora, creando una base sólida para afrontar la nueva temporada con ambición y determinación.

Apuesta por la cantera en un proyecto deportivo continuista

Para la temporada actual, sus objetivos se centran en continuar mejorando la calidad del juego colectivo, fortalecer la disciplina táctica y potenciar el rendimiento individual. Busca mantener un alto nivel de compromiso y trabajo en equipo, fomentando un ambiente de respeto, esfuerzo y superación constante. Además, aspiran a consolidarse como un referente competitivo dentro de la competición, destacando no solo por los resultados, sino también por los valores deportivos y el crecimiento integral de sus jugadoras. «Estamos convencidos de que con dedicación y pasión alcanzaremos metas ambiciosas y seguiremos construyendo un proyecto sólido y sostenible a largo plazo», afirman desde el CB Lumbreras.

El Heygaz Molina Basket afronta su cuarta temporada consecutiva en Primera Nacional Femenina con la máxima ilusión. Tras el brillante ascenso en la temporada 2021-2022, el equipo se ha consolidado en una categoría muy exigente. Este equipo es la cristalización de la decidida apuesta por el baloncesto femenino que el Ciudad Molina Basket lleva realizando durante más de una década.

En la línea de la filosofía del club molinense, la estructura del Heygaz MB se apoya fundamentalmente en la cantera. Se apuesta por la continuidad del bloque que ha consolidado al equipo en esta categoría y se abre espacio para que las jugadoras más jóvenes formadas en el Ciudad Molina Basket aporten su energía y su ilusión.

Este impulso de la continuidad deportiva hace que no haya muchas novedades deportivas en este curso, aunque son importantes. Las bajas en el juego interior de Mar Parra y, sobre todo, de Marietta Rosario serán cubiertas por la única incorporación para este curso: Regi Kholod.

El Heygaz MB no se pone metas ni límites esta temporada. El principal objetivo es seguir compitiendo al máximo nivel y luchar por estar lo más arriba posible, sabiendo que la competencia será muy dura en la parte alta de la clasificación.