La UMU reestructura su formación en sostenibilidad y lanza un nuevo Diploma de Experto en RSC/ESG

La Universidad de Murcia (UMU) moderniza y actualiza su formación en sostenibilidad a través del ‘Diploma de experto en RSC/ESG’, que promueve la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que ha formado a 225 profesionales y directivos en la última década a través de su Máster en RSC, que se actualiza con el lanzamiento de este curso de experto.

Esta nueva formación de modalidad presencial, de 200 horas y un trimestre de duración, dará comienzo el próximo 14 de octubre. Las clases se impartirán en la Facultad de Economía y Empresa, situada en el Campus de Espinardo, los martes y jueves por la tarde en horario de 16.30 a 19.30 horas.

El curso tiene un precio de 600 euros y las inscripciones pueden ya realizarse de forma online, en el correo electrónico catedrarsc@um.es o el teléfono 660 317 270. Esta formación es bonificable a través de la Fundación Fundae.

Cuatro módulos

El período lectivo será del 14 de octubre al 29 de enero de 2026, y se compone de cuatro módulos, coordinados por el director de la Cátedra RSC UMU y catedrático de la UMU, Longinos Marín; el responsable de Investigación de la Cátedra de RSC y catedrático de la UMU, Salvador Ruiz de Maya; el director de RRHH y RSC de Frucimu y presidente de la asociación Más RSC, Francisco J. Bastida; y la abogada y responsable del Área de Sostenibilidad, Diversidad e Igualdad de BNFIX, Ana Jiménez-Alfaro. Coordinará el curso la responsable de Administraciones Públicas de la Cátedra RSC UMU, Lola Abellán, junto a la coordinadora de Responsabilidad Social y también catedrática de la UMU Inés López.

El alumnado adquirirá conocimientos y competencias en gestión y dirección de RSC/ESG y Sostenibilidad, como la elaboración de Informes de Doble Materialidad, Análisis IRO, Planes de RSC/Sostenibilidad y elaboración de Informes de Sostenibilidad, todo ello acorde a las nueva regulación normativa sobre sostenibilidad a nivel europeo.

La Cátedra de RSC de la UMU cuenta con un conjunto de empresas y organizaciones patrocinadoras líderes en Responsabilidad Social y Sostenibilidad en ámbito regional y nacional como Aguas de Murcia, Auxiliar Conservera, Ayuntamiento de Molina de Segura, Disfrimur, El Ciruelo, El Dulze Growers, Estrella de Levante, Fundación Diagrama, Fundación Cajamurcia, CaixaBank, Convive Fundación Cepaim, Grupo Fuertes, Hero España, HTBA y Grupo Orenes.

Los cambios y las exigencias del mercado, además de obligaciones normativas, exigen que las estrategias de las organizaciones se adapten y actualicen de forma continua. El objetivo de este diploma de experto es formar profesionales capaces de integrar estrategias de RSC/ESG en la gestión empresarial.

Este curso resume la experiencia de doce ediciones del Máster en RSC de la UMU, y está diseñado para titulados universitarios y profesionales con formación o experiencia equivalente que deseen adquirir un conocimiento profundo y riguroso sobre RSC/ESG. Es ideal para aquellos que buscan integrar estos conceptos en su trabajo y liderazgo empresarial.

Máster en Sostenibilidad Empresarial

En paralelo, la UMU ofertará en el curso 2026-2027 el Máster Oficial en Sostenibilidad Empresarial, que se trata de una formación íntegramente online que comenzará en octubre de 2026 y en donde participarán los investigadores, profesores, directivos y profesionales de la RSC más destacados del ámbito regional y nacional.

Para el director de la Cátedra RSC UMU, estas nuevas formaciones nacen ya que «desde hace tiempo observamos el interés en la formación en RSC y ESG, pero los formatos actuales de formación presencial tienen a ser más cortos y en horarios que faciliten la conciliación, como nos transmite el mercado y las organizaciones empresariales». «De ahí que demos un paso más en formación online para aquellos profesionales que quieran formarse de forma integral en Sostenibilidad y RSC/ESG», resumió Longinos Marín.