Carrera de la Mujer: cuántas más, mejor

Un año más, el centro de la ciudad de Murcia se ha visto ‘inundado’ por una ‘Marea azul’ que ha reivindicado alto y claro los (innegables) derechos de la mujer en una prueba en la que los ámbitos empresarial, social y deportivo se dan la mano para marchar todas a una. Así, nos hemos acostumbrado en cada una de las ediciones de la Carrera de la Mujer a encontrar a grandes grupos de corredoras en representación de asociaciones, empresas o centros deportivos que orgullosamente pueden presumir de un muy buen trabajo en materia de concienciación. Una labor que cada año es reconocida desde la propia organización de la prueba.

MUJER MÁS VETERANA. A sus 83 años de edad, Rosario Cuadrado se convierte en la corredora más veterana de esta décima edición de la Carrera de la Mujer. La lluvia no pudo disuadirla de participar en ediciones pasadas, y «si la salud sigue respetando», tal y como ella misma afirma, seguirá demostrando en los próximos años que la lucha por la igualdad no entiende de edad. Ella es el ejemplo. / Israel Sánchez

En esta ocasión, con noventa y una corredoras entradas en meta y por muy escaso margen, Hero se llevó el galardón a la empresa con mayor representación en la prueba, un premio que recibieron de manos de Marisol Teruel, directora de oficina de Caja Rural Central. La Asociación Deportiva Castellar, de Bullas, sigue muy presente en la Carrera de la Mujer. Este año se ha llevado una vez más el trofeo a la asociación deportiva o club más numeroso. Llegadas en autobuses fletados por el Ayuntamiento de la localidad del Noroeste, recibieron de la mano de Federico Santaella, director de la Unidad de Tráfico del Hospital Quirónsalud Murcia, el merecido reconocimiento.

EMPRESA. Hero se convirtió en esta ocasión en la empresa con más participantes entradas en la línea de meta, con un total de noventa y una. La compañía, que también colabora con la aportación de barritas Corny para todas las corredoras, destacó durante la prueba y se volcó con sus trabajadoras, que lo dieron todo a la largo del recorrido por las calles de Murcia. Sin duda, un merecido reconocimiento. / Israel Sánchez

Este año, por primera vez, los centros o asociaciones de mujeres, debido a la gran representación que tienen en la carrera, también tuvieron un premio. El Centro de la Mujer 8 de Marzo de Beniaján no ha querido dejar pasar la oportunidad en uno de esos días marcados en rojo en su calendario, sumando a la prueba a 78 mujeres que lo convierten en el centro de la mujer más participativo del evento, reconocimiento que ha sido entregado por Daniel Pérez, del Área de Marketing de Gougo. Tampoco sorprende que el Centro Deportivo Titanes Bahiasur de Fuente Álamo se haya hecho con el premio a gimnasio con mayor representación, un total de 69 corredoras que fueron recibidas en el podio por Damián Martínez, director de DFM Rent a Car. Y mención aparte merece Rosario Cuadrado, la mujer más veterana, a sus 83 años, en participar en esta décima edición de la Carrera de la Mujer. «Jornadas como esta sirven para que cada vez se nos oiga más a las mujeres, que ya va siendo hora. A mí ni la lluvia me ha impedido participar en otras ediciones, y el año que viene, si Dios me sigue dando fortaleza y salud, volveré a participar», afirmaba Rosario al recibir el reconocimiento a la corredora más veterana de manos de Jorge Ramírez, director creativo de La Boca Te Lía.

CLUB O ASOCIACIÓN DEPORTIVA. Si el año pasado suponía «un orgullo haber podido aportar nuestro granito de arena para ayudar a que tantas mujeres disfrutaran de una mañana saludable y divertida», en esta edición de la prueba, la Asociación Deportiva Castellar se ha mantenido fiel a su palabra, ‘aportando’ un total de 102 corredoras que han vuelto a pasear el nombre de Bullas por Murcia.

CENTRO DE LA MUJER. El Centro de la Mujer de Beniaján, que hace tres años reabría sus puertas para ofrecer un espacio de diversión, tranquilidad, compañía y aprendizaje, no quiso perderse la oportunidad de participar en la décima edición de la Carrera de la Mujer, y lo hizo por todo lo grande, sumando a la prueba a 78 mujeres que lo convierten en el centro de la mujer más participativo del evento. / Israel Sánchez

