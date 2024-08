José Ángel Alfonso: "Molina avanza para convertirse en una ciudad de futuro, de posibilidades, de más bienestar"

¿Qué balance hace del primer año al frente del Ayuntamiento?

Ha sido un año complicado y decisivo, principalmente por cómo nos encontramos el Ayuntamiento de Molina de Segura después de siete años de gestión del PSOE. En este primer año hemos trabajado intensamente y con rigor para sanear las cuentas, racionalizar el gasto y lograr estabilidad económico-financiera, lo que ha propiciado que pudiéramos aprobar los Presupuestos municipales de 2024, que ha sido nuestro principal logro. Veníamos de unas cuentas prorrogadas y tuvimos que acometer diversas medidas para contener el gasto y equilibrar las tasas municipales, todo ello sin subir los impuestos. Además, hemos recuperado la bonificación del 5% del IBI, que eliminó PSOE hace cuatro años y que supuso quitar más de tres millones de euros de la economía doméstica de las familias de Molina de Segura.

Continúe, por favor…

Como le digo, ha sido un año lleno de dificultades, pero ya vamos encaminados hacia la Molina de Segura del futuro, una ciudad con identidad propia y donde tanto los ciudadanos como el tejido asociativo y empresarial se vean identificados. Una prueba más de la buena salud que comienza a tener nuestro ayuntamiento en todos los ámbitos es que hemos conseguido minimizar la deuda de casi 22 millones de euros que nos dejó PSOE, y a finales de septiembre vamos a conseguir eliminar la deuda dispuesta, un hecho histórico en nuestra ciudad. Además, hemos sido top ten en el pago a proveedores entre todas las ciudades mayores de 75.000 habitantes y capitales de provincia. Para nosotros, lo más urgente ha sido resolver la situación económica que nos encontramos, porque es la base de partida para poder abordar los proyectos más ambiciosos de las concejalías.

¿Qué destacaría de esta edición de las fiestas patronales de Molina de Segura?

Hemos hecho un gran esfuerzo en llevar a cabo una programación más amplia que otros años, con actividades y espectáculos de peso para todos los públicos. Son unas fiestas de las que nos podemos sentir orgullosos, porque vamos a tener a grandes artistas, como Mikel Erentxun, Rafa Sánchez de La Unión, Sole Giménez y Juan Valderrama, Iván Ferreiro, Amaral… Esa apuesta se traduce este año, por ejemplo, en que vamos a hacer que nuestra ciudad brille y tenga el colorido que se merece durante sus días grandes. Este año hemos aumentado el presupuesto de las fiestas en un 30% con respecto al año pasado, y la partida de alumbrado se ha incrementado en un 164%, lo que supone 245.564 euros más respecto a la pasada edición. Queremos que nuestras fiestas sean un referente y punto de encuentro para los murcianos, y así favorecer la actividad económica y el consumo en nuestra hostelería. Además, aprovecho para recordar que recientemente cumplimos nuestro compromiso con este sector al eliminar la tasa de ocupación de la vía pública, una reivindicación histórica que venían reclamando desde hace años.

¿Y el dispositivo de seguridad?

Vamos a reforzar la seguridad durante los actos de fiestas patronales para garantizar unas fiestas tranquilas y libres de delitos. Vamos a contar con un dispositivo de seguridad formado por agentes de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local. Además, en los actos más concurridos estará velando por la seguridad ciudadana el Grupo Especial de Intervención Rápida (GEIR) de Molina de Segura, creado e impulsado en este primer año de gobierno y que está dando grandes resultados en materia de prevención de delitos. Además, no podemos olvidar que también contaremos con diversos puntos de atención a las víctimas de la violencia de género, entre otras medidas.

¿Qué ha sido lo más complicado en este primer año de Gobierno?

No haber podido poner en marcha más iniciativas al tener que dedicar todos los esfuerzos a contener la hemorragia económica que dejó PSOE. Recuerde que cuando accedimos al Gobierno local en junio de año pasado, no teníamos presupuestos municipales porque estaban prorrogados, lo que implica que no podíamos hacer inversiones. Por lo tanto, lo más difícil en estos primeros doce meses ha sido equilibrar las tasas y lograr la estabilidad económico-financiera deseada para poder sacar adelante los Presupuestos municipales de 2024 y así hacer las inversiones necesarias en nuestra ciudad, y todo ello sin subir los impuestos. Y, como le digo, desde el punto de vista de la gestión municipal, el hito más importante del último año ha sido ese, aprobar los Presupuestos municipales de 2024, que ascienden a 88.522.280 euros y contemplan inversiones por valor de más de 14 millones de euros. Ahora antes de final de año aprobaremos los Presupuestos de 2025, lo que volverá a ser indicativo de buena gestión económico – financiera.

Hábleme de esas inversiones, de los proyectos que están impulsando. ¿En qué ha cambiado Molina de Segura en el último año?

Nuestra ciudad está sufriendo una transformación notable, que va a ir a más a corto plazo. Ya somos Gran Ciudad, al superar los 75.000 habitantes. La expansión de nuestro término municipal y su proyección como punto estratégico va a ser una realidad con la previsión de más de 5.000 nuevas viviendas, la ampliación de más de cuatro millones de metros cuadrados de suelo industrial para potenciar el tejido empresarial de nuestra ciudad, la construcción del tercer centro de salud, la llegada de la fibra óptica a las urbanizaciones y pedanías, la construcción de dos nuevas comisarías (una en el Barrio Centro y otra en Altorreal), la puesta en marcha del nuevo centro de personas mayores, tanque de tormentas en Los Valientes…

Para usted, ¿qué ha sido lo más gratificante en este último año?

Desde el punto de vista profesional, lo más satisfactorio es que me siento alcalde de todos los vecinos de Molina, de todos, me hayan votado o no. Esta es la mayor de las responsabilidades que me he marcado como gestor municipal: servir y facilitarle la vida a todos los molinenses. Y desde el lado personal, tengo que reconocer que mi hija y mi esposa son mi debilidad. Mirarlas a los ojos nada más despertar no tiene precio. Son mis ángeles, las que me soportan todo, las que me cuidan siempre, las que siempre están.

¿A qué aspira Molina de Segura?

Aspiramos a ser una ciudad del futuro. Como le digo, la transformación de Molina ya ha comenzado y dentro de unos años será una ciudad con más posibilidades, con más servicios, con más avances y con más facilidades para todos. Tenemos claro que hay que adaptarse a las necesidades, y ahora es el momento de Molina de Segura. Además, actualmente estamos trabajando en un proyecto para dotar a nuestra ciudad de la identidad, imagen y posicionamiento que merece.

¿Qué diría a sus vecinos?

Como alcalde, me gustaría transmitir un mensaje de optimismo y alegría a todos los vecinos de nuestra ciudad, porque estas fiestas son una oportunidad única para disfrutar de nuestras tradiciones, para compartir momentos inolvidables con familia y amigos, y para abrir nuestras calles a la alegría y el bullicio que tanto nos caracteriza. Invito a cada uno de vosotros a participar activamente en los eventos programados, a apoyar a nuestros comerciantes y a mostrar la hospitalidad que siempre nos ha distinguido. Recordemos que nuestras fiestas son también un motor económico, una ocasión para que nuestros negocios locales florezcan y para mostrar el talento y la creatividad que hace de Molina un lugar especial. Disfrutemos con responsabilidad, cuidemos nuestro entorno y, sobre todo, vivamos estas fiestas con el entusiasmo que merecen. Hagamos que estas Fiestas Patronales sean inolvidables, un verdadero reflejo de nuestra identidad y de todo lo que nos hace sentir orgullosos de ser molinenses. ¡Felices Fiestas Patronales!