"El sueño europeo era un ideal y ha sido dañado por múltiples crisis, el Brexit, y la amenaza ultraderechista"

A principios de la década pasada, el trío parisino Exsonvaldes cosechó gran éxito en España con canciones como L’aerotrain. Además, su impecable directo les granjeó un gran número de seguidores, y actuaron en festivales como el Sonorama, el Low, el Ebrovisión, el Arenal Sound y el Gigante; también llenaron salas de todo el país (incluso por aquí). Pero en 2017 anunciaron su separación. Cierto es que la ruptura no se consumó, pero Simon Beaudoux y Martin Chourrout aprovecharon para formar Ravages, y Antoine Bernard abrió un estudio de masterización. Por otro lado, crearon su propio sello, Finalistes.

Tras veinticinco años de amistad, curiosidad y aprendizaje, ahora dominan todas las herramientas de la creación artística. De hecho, han compuesto, grabado y producido ellos mismos su quinto álbum, Maps (2023), navegando con brillantez entre indie-pop, rock y sintetizadores. Desde su mismo nombre –referido al desastre ecológico que causó el petrolero Exxon Valdez–, el grupo muestra su repulsa por la contaminación, pero en este álbum el disgusto es más que palpable.

Actualmente, Exsonvaldes están inmersos en su Tour Exsonvaldes 2nd Épisode, y el jueves los tenemos de nuevo en Murcia, en La Yesería. Hablamos con Simon Beaudoux.

Exsonvaldes Fecha: Jueves, 21.30 horas. Lugar: La Yesería, Murcia. Precio: 15/18 euros.

Siete años después de Aranda (2016), incluida una pausa de cinco años, volvéis a publicar juntos. Llegasteis a anunciar la separación de Exsonvaldes. ¿Qué ocurrió?

Creo que simplemente estábamos cansados después de diecisiete años juntos. Necesitábamos hacer otras cosas. Yo inicié otro proyecto con Martin [Ravages] y compusimos muchas canciones para otros artistas. Además, Antoine abrió un estudio de masterización. Pero enseguida sentimos la necesidad de volver a hacer música juntos y de subirnos a un escenario. Nos tomamos un tiempo –y además tuvimos que hacerlo; fue durante los confinamientos– y, una vez estuvimos seguros de que teníamos nuevas canciones buenas, frescas e interesantes, decidimos regresar.

Ahora presentáis Maps. ¿Cómo fue el proceso creativo?

Fue, con diferencia, nuestro disco más fácil de componer y grabar. Lo compusimos juntos, todos a la vez, en la misma habitación: en nuestro estudio de París. Comenzábamos el día con una idea vaga, o simplemente un concepto, acerca de aquello sobre lo que queríamos escribir, o quizás con un mero acorde, un tempo..., cualquier cosa que nos pusiera en marcha. Y al final del día decidíamos si la canción era lo bastante buena para seguir con vida.

¿Creéis que Maps os puede abrir a nuevos públicos?

Eso esperamos. Gracias a Emily in Paris [aportaron un tema, Cyclop, a la banda sonora de la tercera temporada de la serie] tenemos más oyentes que nunca, algunos en países donde ni hemos estado. ¡Sí, esperamos encontrarnos con nuestros fans de siempre y con los nuevos en esta gira!

Tenéis vuestro propio sello, Finalistes. ¿Os ayuda a crecer, o no queda otro remedio para poder publicar discos? ¿Cuál era el objetivo?

Para nuestro último álbum, Aranda, decidimos que queríamos control total sobre el proceso de producción; para nosotros era algo lógico. Y estamos muy contentos. Lo genial es que se ha convertido en un verdadero sello discográfico, y ahora estamos publicando y editando música para muchos otros artistas: Maud Lübeck, Serpent, Gisèle Pape...

¿Existe alguna relación entre The plan, de Nada Surf (donde Matthew canta: «Necesito un mapa para sacarnos de esta ciudad»), y el título de vuestro disco, Maps?

No, pero somos muy fans de Nada Surf, y nos encanta esa canción. Un mapa es dos cosas: seguridad, porque sabes dónde estás, y libertad, porque sabes dónde ir.

Más allá de una cartografía de viajes, también revela vuestra evolución musical. ¿Cuáles son vuestras principales influencias? ¿Cómo habéis evolucionado? ¿Sonáis más pop que electrónica, o hay un equilibrio?

Exsonvaldes es más pop, pero siempre hemos tenido otras influencias: electrónica, rock, música francesa... Creo que este no solo es nuestro mejor álbum, sino también una buena síntesis de todo lo que nos gusta y sabemos componer. Así que, probablemente, también es un mapa de carreteras para el futuro de la banda.

¿Por qué cantáis también en inglés? ¿Por qué no solo en inglés o en francés?

Nos gustan ambos. El francés es bonito, pero muchas de nuestras influencias son inglesas; es lógico que usemos los dos idiomas. Como dos instrumentos, piano y guitarra. ¡También esperamos tener más canciones en español en el futuro!

Change afirma que todo va a cambiar porque nada cambia nunca. ¿Algo que ver con El gatopardo? ¿El futuro de nuestro planeta está en grave riesgo? ¿Qué hacer?

No, no conocía la cita de Visconti. Lo que queremos decir es un poco diferente, porque el cambio al que se enfrenta ahora el mundo no solo es un cambio social o político, sino un desastre natural motivado por nuestra inacción colectiva. ¿Qué hacer? No lo sabemos. Probablemente por eso escribimos canciones.

Maps termina con Goodbye Europe. A punto de unas nuevas elecciones europeas, ¿os inquieta el futuro de la Unión?

Sí, totalmente. Crecimos oyendo hablar del sueño europeo, que por supuesto era un ideal, quizás incluso un cuento de hadas, y ha sido dañado por múltiples crisis democráticas, el Brexit y la amenaza ultraderechista, que parece extenderse por toda Europa (y especialmente por Francia).

Enma Broughton colabora de nuevo en este disco. ¿De qué va Barbican?

Emma es una buena amiga, y una talentosa artista (bajo el nombre de Blumi). Llevamos mucho tiempo haciendo música con ella (cantaba en Lali, y en nuestro álbum Aranda), así que era lógico invitarla a este álbum también. Canta en Barbican, pero también coescribió las letras con nosotros. El Barbican es un edificio brutalista en Londres, en una parte de la ciudad bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial. Lo visité hace unos años y me fascinó. Emma es franco-inglesa, así que fue genial tener su voz y su perspectiva en la canción, que va sobre construir y destruir.

¿Qué os gusta de España, que venís tanto?

Es como un segundo hogar para nosotros. El público de aquí ha recibido increíblemente bien nuestra música. Siempre es un placer venir de gira a España. De hecho, hemos empezado a aprender español a causa de Exsonvaldes (todos estudiamos inglés y alemán en la escuela), y hace unos años publicamos dos canciones en francés y español, con Helena Miquel. ¡Esperamos volver a hacerlo pronto!

¿Mantenéis en el repertorio vuestra versión de Enamorado de la moda juvenil, de Radio Futura? ¿Qué os atrajo de la canción?

La descubrimos durante nuestra primera gira española, porque tiene exactamente los mismos acordes que una canción de Etienne Daho que versionábamos entonces, Week-end à Rome. Así que empezamos a tocar las dos canciones juntas al final de nuestros shows. Hace tiempo que no la tocamos, pero quién sabe...

¿Cómo describirías un show de Exsonvaldes?

Intentamos tocar con energía y honestidad, para compartir nuestras canciones con el público de la mejor forma posible y que sea una noche memorable para todos. Nos encanta, y nos sentimos afortunados de poder estar sobre un escenario haciendo nuestra música.