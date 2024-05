El UCAM Murcia del ‘partido a partido’ regresa al Martín Carpena

La vorágine de partidos en el play off de la Liga Endesa hace que el UCAM Murcia CB no se pueda detener ni siquiera a asimilar las gestas que está consiguiendo esta temporada en su segunda participación en las eliminatorias por el título. Día a día, partido a partido. Así es como vive la plantilla de Sito Alonso desde hace varias semanas, y la verdad es que no le va nada mal. En un camino cargado de contratiempos, como por ejemplo las lesiones de sus dos pívots -Marko Todorovic y Simon Birgander-, no ha parado ni siquiera a lamentarse por no poder contar con dos piezas clave. A estado enfocado en seguir adelante sin importar el contexto y las circunstancias, y eso le ha llevado a romper el factor cancha tanto al Valencia Basket en los cuartos de final como al Unicaja Málaga en las semis.

El equipo murciano regresa esta noche (20.30 horas, Movistar +) al escenario que puso a temblar el pasado martes. Venció por primera vez esta temporada al equipo malagueño, algo que no había conseguido hasta ahora ni en la Supercopa ACB, ni en la Liga Endesa ni en la Basketball Champions League, y ahora tiene a remolque al campeón de la fase regular de la máxima competición. Está obligada el cuadro que dirige Ibon Navarro a vencer esta noche para no llegar al Palacio el próximo sábado contra las cuerdas en una serie que se decide al mejor de cinco partidos y todo apunta a que el duelo de hoy puede ser totalmente diferente al de hace tan solo dos días.

El primer factor residirá en el cansancio físico de ambos conjuntos, en cómo habrán recuperado los componentes de cada equipo para afrontar apenas 48 horas después una prueba de máximo nivel. Y después en las variantes que modificarán ambos entrenadores para ajustar aquellas cosas que pueden mejorar para acabar logrando el objetivo que buscan. Uno de estos aspectos es que el Unicaja Málaga habrá tomado buena nota de la ya tradicional defensa en zona del equipo murciano en estas eliminatorias, ante las bajas de sus pívots, que desconectó al Valencia Basket en los cuartos de final y que noqueó también, sobre todo al inicio, al equipo malagueño en el Carpena.

Ese fue el impulso necesario que le permitió al UCAM hacer ‘click’ y sacar el partido adelante gracias en mayor parte a su fortaleza mental más que física. Eso se sumó a un excelso acierto desde el perímetro, con un porcentaje de acierto del 50% con 13 lanzamientos convertidos de 26 desde esta distancia, que dejó tocado a su rival en varias fases del encuentro. Además, el UCAM tendrá un ojo puesto en la enfermería por el estado físico de Moussa Diagne. El pívot, en una acción fortuita con Dylan Ennis, acabó el partido tocado en su rodilla y habrá que seguir de cerca su evolución para ver si se encuentra en plenas condiciones para el partido de esta noche en Málaga.

Cierto es que pudo reaparecer tras el descanso, disputando unos siete minutos en el tercer cuarto partiendo desde el inicio, pero no regresó más a pista en la fase decisiva del encuentro, disputando el último cuarto un acertado Yannis Morin que fue otra de las claves de la victoria del pasado martes junto a un colosal Dustin Sleva.

Hakanson: "Nos llegan muchos mensajes, pero es que esto va muy rápido"

Ludde Hakanson, del UCAM Murcia, defendido por Alberto Díaz. / ACB Photo/M. Pozo

El UCAM Murcia CB abrió las semifinales de la Liga Endesa por la puerta grande con su triunfo en el primer partido de la eliminatoria ante el Unicaja Málaga. Volteó a las primeras de cambio el factor cancha del campeón regular de la ACB y esta noche (20.30 horas, Movistar +) afronta el segundo asalto sin apenas poder asimilar lo conseguido el pasado martes en el Martín Carpena. «Esto es algo increíble para la gente de Murcia, nos llegan mensajes de todo el mundo, pero para nosotros todo va muy rápido. Ahora estamos en semis y hace tan solo unos días estábamos en cuartos. Hay que prepararse para el partido y no podemos pensar demasiado», explicaba Ludde Hakanson a los medios oficiales del club.

El base también repasó el primer encuentro realizado por el conjunto universitario en Málaga, una brillante actuación que tiene aún más mérito al tener en cuenta que tan solo dos días atrás se estaban jugando el pase en la Fonteta ante el Valencia Basket. «Hicimos todos un esfuerzo en hacer un buen partido. Veníamos con ritmo y eso al final nos ayudó. Estamos muy contentos por ganar al Unicaja por fin esta temporada y ahora intentaremos ganar dos partidos más», aseguraba jugador sueco y añadió que «Sito tiene muchas defensas preparadas, pero la clave es parar su contragolpe, si lo hacemos tendremos oportunidades de ganar».

Además, Hakanson también valoró la capacidad que tiene el UCAM Murcia para no desengancharse nunca de los partidos esta campaña y apurar sus opciones siempre hasta el tramo decisivo. «Tenemos una confianza muy alta y lo de ponernos arriba en el marcador de nuevo, lo de ser capaces de remontar, es algo que tenemos este año en nuestro ADN y es muy bueno eso», concluyó el jugador de un UCAM Murcia que esta noche regresa al Carpena. n