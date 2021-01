López Miras se escuda en la protección de datos para no publicar la lista de vacunados

Sobre los más de 400 altos cargos vacunados, dice es "fue una cuestión de interpretación del protocolo"

El presidente de la Región, Fernando López Miras, dijo hoy que le gustaría publicar la lista de "las 40.000 personas que se han vacunado en la Región", pero que no puede por "protección de datos", ya que "ningún presidente puede incumplir una Ley Orgánica". "Me gustaría poder hacerlo y esa es mi voluntad", sentencio. "Sería deseable poder hacerla pública", reiteró luego, a preguntas de los periodistas.

Sobre los más de 400 altos cargos vacunados sin que les tocase, subrayó que "estamos hablando de una cuestión de interpretación del protocolo". Afirma que "se vacunó a todos los que pudieran llevar el virus a un hospital, también a los trabajadores de la Consejería, que pueden estar en contacto continuo con profesionales. A rastreadores, porque puede haber un brote y no puedan trabajar y hacer el rastreo de un día para otro€"

Se pregunta si son más necesarios "los profesionales de la sanidad de la Región o los presos de otra comunidad autónoma". "Se hizo una interpretación por parte del responsable, se ha demostrado socialmente" que no fue la más correcta. Se refería así a lo que hizo el ya exconsejero Manuel Villegas, que dimitió después de que se hiciese público que se había vacunado y no le tocaba.

Villegas es "la única persona de España que desde que empezó la pandemia ha asumido su responsabilidad", soltó el presidente de Murcia.

A su juicio, "un cargo político que es médico, que visita hospitales diferentes y cuatro centros de salud, puede ser un riesgo, puede llevar la enfermedad de un centro sanitario a otro". "Esa es la decisión que toma el doctor Villegas, que asume su responsabilidad, como se ha asumido".

Dijo a los periodistas que ellos "saben que el doctor Villegas es un hombre honrado".

Preguntado por si se ha vacunado ya él mismo, contestó: "no soy sanitario, no soy médico y, por lo tanto, no me he vacunado ni me han llamado para que me vacune".