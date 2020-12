¡Que viene el Betis, Hulio!

Se esperan más de dos mil aficionados en las gradas de La Condomina

El premio para el UCAM Murcia ya está aquí. El conjunto universitario se mide al Real Betis (19.30, Cuatro) después de hacer los deberes en la Copa Federación y conseguir el billete para disputar la tan ansiada Copa del Rey. A pesar de que ya hace dos semanas que la afición puede entrar parcialmente a los estadios de la Región, los del UCAM aún no han podido asistir a La Condomina por jugar dos partidos fuera de casa ante Yeclano y Real Murcia. Se estrenarán por primera vez desde la pandemia ante el Real Betis de Primera División, aunque con la mitad de aforo en las gradas. Será la segunda vez que los universitarios, también con Salmerón en el banquillo, se enfrenten a un rival de la máxima categoría nacional después de que lo hicieran en la temporada 16-17 ante el Celta, contra quienes cayeron derrotados por un 2-0 en el global de la eliminatoria.

El UCAM, a pesar de su primera derrota de la temporada la pasada jornada contra el Real Murcia, llega en un buen estado de forma, ya que es líder del subgrupo y suma una derrota en ocho partidos y sigue siendo el menos goleado con cuatro tantos en contra. La defensa, seña de identidad de este equipo desde la llegada de Salmerón, jugará un papel clave ante un equipo con jugadores como Joaquín, Bartra, Guardado, Tello, o Fekir, entre muchas otras estrellas. También tiene que aprovechar el conjunto de Salmerón la fragilidad defensiva que están mostrando los hispalenses y sus problemas para defender las jugadas a balón parado en este primer tramo de temporada al ser el equipo más goleado de Primera División con 24 goles en contra en 13 partidos.

El Real Betis es un equipo confeccionado para luchar por las posiciones que dan el privilegio de entrar a Europa la temporada que viene. Sin embargo, un mal arranque de temporada le ha hecho ir a remolque desde el principio y es ahora, cuando parece que la maquinaria del Betis comienza a funcionar y han sumado cuatro de los seis últimos puntos gracias a su victoria ante Osasuna y el empate contra el Villarreal. Su entrenador Manuel Pellegrini, no quiere confianzas. «La clave va a estar en ser intensos. Ellos lo van a ser, seguro. La diferencia entre las categorías no es tanta. Espero que ganemos el partido y con buen fútbol», opina el técnico chileno sobre su rival. El Betis no podrá contar para este partido con el central Sidnei y el lateral izquierdo Álex Moreno. En cambio, sí estará el arquero Claudio Bravo, que se ha recuperado de su lesión y es probable que reaparezca en la Copa del Rey como titular.

Desde el UCAM Murcia sabe que no parten como favoritos pero prometen dar guerra en una eliminatoria a partido único. Sabe Salmerón que este nuevo formato de Copa del Rey puede favorecer al equipo más pequeño y piensa en dar la sorpresa. «Nosotros vamos con la intención de pasar. Nos enfrentamos a un equipo de Primera División, pero somos ambiciosos. Queremos competir este encuentro y hacer las cosas bien ante nuestra afición. Pueden ser favoritos, pero es un partido único. Tenemos que ser valientes», piensa el almeriense a la vez que deja claro que «esta eliminatoria es un premio para ellos».

El equipo universitario no tiene bajas confirmadas para el partido contra el Betis y parte con las dudas de Jara y Aketxe, ambos con molestias musculares aunque se espera que lleguen a tiempo para disputar uno de los partidos más especiales del año.