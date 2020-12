ElPozo sigue sin brindar

A ElPozo se le sigue atragantando eso de jugar en casa y no logró pasar del empate en la vuelta de la afición al Palacio. Y eso que el conjunto murciano, en el global táctico, superó a un cuadro balear muy serio pero, como ya es costumbre, la falta de puntería sigue penalizando a un equipo que no consigue coger velocidad en liga. El cuadro local fue, de forma incuestionable, el mejor equipo de la primera parte. El conjunto murciano mostró carácter y garra e hizo empequeñecer a un Palma líder del campeonato que, aunque arrancó bien y mandó algún aviso con peligro a Juanjo, fue cediendo terreno con el paso del tiempo ante el empuje de los de Diego Giustozzi.

Y es que la escuadra de la capital del Seguro tuvo las mejores ocasiones, el dominio de la pelota, una buena circulación de la misma y supo ejercer con acierto la presión en la salida de balón del contrario como para provocar varios errores baleares. De lo único que no gozaron los locales fue de la efectividad de cara a portería, algo de lo que ya no es difícil sorprenderse. Hacerlo todo bien en la previa y ver que se escapa el premio a la hora de la verdad es algo con lo que deben estar lidiando en muchas ocasiones los pupilos de Giustozzi quienes, no obstante, no dejaron de intentarlo, algo que arrancó los aplausos de los aficionados. Aun así, no perforaron la meta defendida por Fabio, ex de ElPozo, y el primer tiempo finalizó con un doble susto en dos acciones claras de los visitantes que se marcharon fuera por poco. Un buen toque de atención antes de tomar el camino a vestuarios.

El segundo acto comenzó con algo más de pausa, tiempo que sirvió para medir sensaciones, pero que también llevó a Palma a adelantarse con un espectacular gol de Mati Rosa. De nada servía ya todo lo que había intentado con anterioridad el conjunto local, de nada valía el arrojo ni la intención con la que habían llegado a la meta contraria, el resultado es lo que cuenta y éste echaba por tierra, otra vez, el trabajo previo. Sin embargo, ElPozo Murcia supo reaccionar y, cuando peor podían estar las cosas, logró el empate con un disparo de Fernando que se coló entre las piernas de Fabio en un gran error del portero. El empate dejó un momento de desconexión en el cuadro de Antonio Vadillo y los de Giustozzi, muy atentos, supieron aprovecharlo para adelantarse en el marcador gracias a un tanto de Paraynski. Dos minutos le habían bastado a los locales para darle la vuelta al marcador y justo cuando el escenario peor pinta tenía.

Esa burbuja de oxígeno encontrada cuando parecían estar a punto de ahogarse sirvió para que ElPozo volviera a dominar el encuentro en lo táctico. Si bien el empuje era cosa de Palma pues la situación así lo requería, el equipo murciano mostró las tablas que se necesitaban para controlar un encuentro que amenazaba con enloquecer. Sin embargo el Palma, con cinco faltas y sin posibilidad de cometer error alguno, sacó a Lolo de portero jugador restando menos de tres minutos para la conclusión para jugarse el encuentro en los últimos instantes y consiguió el empate con otro espectacular gol de Mati Rosa. Fue la última gran ocasión de un duelo cuyo resultado vuelve a frenar la inercia positiva de ElPozo en lo referente la capítulo de victorias pero cuyo punto obtenido lo siguen manteniendo en la parte media de los de arriba.

El conjunto murciano se enfrentará en el próximo encuentro en liga, antes del parón navideño, al Jimbee Cartagena en el derbi regional. El partido de rivalidad regional en la máxima competición se disputará en el Palacio de los Deportes de Cartagena el próximo martes 22 de diciembre.