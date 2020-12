¿Realidad o espejismo?

Los aficionados del Real Murcia han tenido esta semana la oportunidad de vivir un hecho al que se han desacostumbrado en las últimas temporadas. A lo largo de estos siete días, los seguidores granas han disfrutado viendo a su equipo en la segunda posición de la clasificación. Los de Adrián Hernández, con diez puntos en seis jornadas, solo tienen por delante al UCAM Murcia, líder con 14 puntos. Aunque nadie esperaba encontrar a los murcianistas en la parte alta, a las primeras de cambio han logrado superar a equipos como el Córdoba o El Ejido, que empezaron con marcha firme. Sin embargo, será en este mes de diciembre cuando toque demostrar si se confirma la situación actual o si todo ha sido un espejismo, condenado a diluirse como un azucarillo.

La primera prueba de fuego llegará hoy a partir de las cinco de la tarde en Nueva Condomina. Y el examen tendrá un atractivo añadido. Las gradas del estadio grana volverán a acoger público después de ocho meses. Por primera vez en esta campaña, los aficionados podrán ocupar sus butacas para seguir el encuentro en directo. Se espera que unos cinco mil seguidores no pierdan la oportunidad de regresar a casa.

Con el apoyo de sus abonados y con la moral por las nubes después de la remontada frente al Yeclano, el Real Murcia recibirá a un Córdoba confeccionado para ascender pero que más pronto que tarde se ha encontrado con su primera crisis. Con ocho puntos, después de cuatro jornadas sin ganar -dos empates y dos derrotas-, los andaluces se han puesto nerviosos a las primeras de cambio, y esta semana decidían acabar con la etapa de Juan Sabas para iniciar la era Pablo Alfaro. Una victoria para los granas supondrá más de tres puntos, y es que además de ganar, darían una estocada a uno de los favoritos para estar en las tres primeras posiciones en esta primera fase de Segunda B.

No ha repetido Adrián Hernández once en estas primeras seis jornadas. Y puede que hoy vuelva a darle otra vuelta a la alineación, y es que al entrenador grana no logra convencerle el jugar con dos delanteros, pese al gran rendimiento que están dando tanto Chumbi como Toril. Habrá que esperar a hoy para saber si el preparador grana da prioridad a los números y mantiene al aguileño y al mallorquín, o si como hizo en Sevilla ante el Betis B, deja al segundo en el banquillo, metiendo más músculo en un centro del campo que no acaba de funcionar.