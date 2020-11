A reengancharse jugando 'en casa'

Carrasquilla, Rhyner, Jurado y Harper son bajas en los cartageneristas esta tarde.

Reaccionar, levantarse y no quedarse estancado. Después de una derrota, y más siendo inesperada, es importante tratar de cumplir estas premisas para no hacer que el tropiezo se prolongue y se convierta en una mala racha. La derrota del pasado fin de semana ante el Logroñés hace que no se llegue con tanta tranquilidad –a pesar de seguir estando en una posición cómoda en la tabla- al encuentro de este domingo. El FC Cartagena visita esta tarde (18.30 horas, Movistar) a un Club Deportivo Castellón que llega inmerso en la peor racha de la categoría. Los de Borja Jiménez tratarán de sacarse la espina en un duelo de ´hermanos´ y que se convierte en el segundo consecutivo que el Cartagena disputa ante un también recién ascendido. Borrón y cuenta nueva, el objetivo primordial.

Son dos equipos los que se ven las caras sobre el césped de Castalia que tienen muchas ganas de reivindicarse. Los de óscar Cano, por motivos más que evidentes. Los albinegros, porque vienen de encajar una derrota que no entraba en los planes frente a un rival que no fue superior, pero que logró maniatar y desconcertar con el sistema de cinco defensas a un equipo que llegaba en un momento de forma envidiable.

El Cartagena llega al encuentro con ese sabor agridulce que dejó el tropiezo, pero a la vez viéndose en una buena posición, que probablemente se hubiera firmado cuando comenzó a rodar el balón esta temporada. Decimosegundo puesto con 15 puntos que le sitúan a solo dos de los puestos de play off de ascenso y que al mismo tiempo le mantienen cinco por encima de descenso en medio de esta complicada y ajustada categoría. Un puesto hasta el que se ha escalado logrando meterse en el bolsillo 14 de los últimos 24 puntos en juego en los que se ha alcanzado el mejor nivel individual y colectivo de la temporada.

Para el partido, el Cartagena cuenta con dos bajas importantes. La principal, la da Adalberto Carrasquilla, que se encuentra concentrado con la selección panameña. El combinado centroamericano disputó a mediados de esta semana un amistoso ante Japón en el que cayeron derrotados por la mínima y vuelven a jugar el lunes frente a la selección de Estados Unidos. La otra, es la del central Rhyner, que se encuentra con la selección peruana. El zaguero ha sido titular en los dos últimos encuentros sustituyendo las bajas de Alex Martín por sanción y de Andújar por lesión. Por tanto, se espera que la pareja de centrales ´titular´ vuelva a actuar junta tras casi un mes sin coincidir.

Quienes también se han quedado fuera de la convocatoria han sido José Ángel Jurado y Harper. El centrocampista andaluz es baja una semana más por la lesión que arrastraba en su pierna izquierda y de la que todavía no está cien por cien recuperado, mientras que el delantero sigue sin haber entrado en ninguna convocatoria desde que llegó al club, aunque esta semana ya a estado ejercitándose con el grupo. Vuelven a entrar William de Camargo y Simón Moreno, que entraron en los últimos minutos del encuentro ante el Logroñés.

No será tarea difícil la que tengan los hombres de Borja Jiménez. Enfrente van a tener a un rival con muchas ganas de resarcirse. El Castellón suma siete jornadas sin conocer la victoria, de las cuales las seis últimas se cuentan por derrotas. Hablamos de números que han significado uno de los últimos 21 que estaban en juego y que le han hecho meterse de lleno en la zona baja de la clasificación. 8 puntos que solo le mantienen por delante del Sabadell y del Alcorcón –ambos con un partido menos-. Por tanto, los de Óscar Cano –que está cuestionado a pesar de haber sido el hombre que les ha llevado a la categoría de plata con el ascenso el pasado verano- tratarán de levantarse frente al Cartagena para poner fin a la pésima racha.

Hablar de Cartagena y Castellón es hablar de equipos inevitablemente unidos por las circunstancias. No solo por los colores blanquinegros de las elásticas que vistes y por jugar en estadios gemelos. Este año les une el hecho de ser dos equipos recién llegados a la categoría, por lo que están buscando el mismo objetivo, que no es otro que el de permanecer y consolidarse. Aunque con comienzos bastante opuestos, ambos saben que en este tipo de enfrentamientos es donde se cocinan las salvaciones al no ser partidos de ´tres puntos´, sino que valen más al evitar que sumen los rivales directos. El césped de Castalia hace que en el día de hoy se junten dos hermanos para la batalla.