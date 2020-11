"Un mismo virus no se puede combatir de 17 formas distintas"

A lo largo de las últimas semanas, cuando el virus ha vuelto a hacer mella de forma más agresiva en la Región y ha avanzado de forma imparable, el Gobierno regional y la Consejería de Salud han insistido en un mismo mensaje para atajar la pandemia en la Comunidad: «Un mismo virus no se puede combatir de 17 formas (comunidades autónomas) distintas». El Ejecutivo murciano presidido por Fernando López Miras ha reiterado la petición de «unidad de acción» en todo el territorio nacional para hacer frente al virus durante esta segunda ola de la crisis sanitaria. Lo que no se ha planteado aún la Comunidad es solicitar al Gobierno central el establecimiento de un confinamiento domiciliario obligatorio, y no voluntario como el que se viene pidiendo en los últimos días por parte de las autoridades políticas y sanitarias de la Comunidad.

El propio Miras 'aplaudió' el pasado 25 de octubre la declaración del nuevo estado de alarma propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez: «Celebro que se haya acabado ofrecer 17 respuestas diferentes a la pandemia que está asolando España», dijo en su discurso.

«Seguimos con muchos criterios y diferentes modelos de abordaje, a menudo con una situación epidemiológica similar y con una única pandemia, ante un virus que sin embargo si tiene una única forma de actuar: ese sí se contagia de la misma manera y tiene las mismas complicaciones», afirmaba el consejero de Salud, Manuel Villegas, tras la última reunión del Consejo Interterritorial de Salud celebrada entre las autonomías y el Ministerio de Sanidad.