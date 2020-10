La 'cobaya' española de la vacuna de Oxford, positivo en Covid-19

Joan Pons, el enfermero español que es voluntario en los ensayos clínicos de fase 3 de la vacuna contra el Covid-19 de la Universidad de Oxford, ha dado positivo en coronavirus, según él mismo ha aunciando en su perfil de Twitter.



Pons cuenta que, tras cuatro meses de resultados negativos, este miércoles dio positivo por SARS-CoV-2. Según su relato, se levantó con un poco de congestión nasal y dolor de cabeza, llamó al teléfono de Oxford y le dijeron que se hiciera una PCR, que ha dado positivo este jueves, día en el que ha acudido al hospital. "Me han hecho muchas pruebas", apunta.



El momento de la verdad ha llegado. He dado + en uno de mis tests. Ojalá haya entrado al grupo preferido de los científicos, el de los vacunados contagiados. Gracias a ello y con este resultado, estoy colaborando a la finalización del #COVID19. ????

Hoy me han echo muchas pruebas. pic.twitter.com/kFYdSJ9aI9 — #HelloMyNameIsJoan ?? (@RoaringNurse) October 8, 2020

?? Perdido en mi habitación sin saber que hacer ??

Espero que la vacuna me ayude a ganar la batalla al #COVID19.

De momento me encuentro bien. ???? pic.twitter.com/0S1zkfFfiE — #HelloMyNameIsJoan ?? (@RoaringNurse) October 8, 2020

"El virus me está intentando atacar y falta ver,", comenta en un vídeo que se ha grabado a sí mismo en cuarentena. "La vacuna no me protege de que el virus entre, sino que el virus pueda pasar de mi pulmón a mi sangre. Ojalá me haya puesto la vacuna, no el placebo, el tiempo lo dirá".Como ocurre en todos los ensayos científicos de doble ciego, ni los sanitarios que administran el fármaco ni los voluntarios saben si se inyecta la vacuna o un placebo. Pronto se sabrá si Pons está en el grupo de la vacuna, que producey ha comprado la Unión Europea , o en el del placebo. La única manera de saber si la vacuna funciona es que los voluntarios den positivo, por lo que esta infección es algo previsto y positivo para el ensayo clínico."Estoy bien, sin ningún síntoma", asegura el sanitario español afincado en el Reino Unido.sin saber qué hacer".Joan Pons permanecerá en cuarentena en su casa, y la semana que viene le harán más pruebas.