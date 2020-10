José Santonja (CEO de Setter Motors): "Más que un sueño, Setter es una filosofía"

Si buscamos Setter en Google, encontraremos casi 74 millones de resultados, pero si en algo coinciden casi todas esas entradas es en que estamos ante un perro fiable, fuerte y sólido. El compañero ideal para cualquier aventura. Bien, pues este es el origen de la marca de motocicletas ilicitana de los años 50 que el nieto del fundador, José Santonja, ha refundado y con el que hemos estado charlando.



En realidad, mi abuelo fabricaba motores. En principio de rodillo –como los que empleaban las Velosolex-, para adaptar a las bicicletas y otros usos, después convencionales, de dos tiempos. Por aquel entonces se llamaban Santonja, pero su asociación con distribuidores de Madrid y Barcelona para su expansión nacional y la construcción de su primera motocicleta –qué mejor manera de vender sus motores que ofrecer su propio vehículo- recomendó un nombre más comercial.



Mi abuelo premiaba y buscaba la fiabilidad por encima de las prestaciones –por muchas carreras que ganaran- o cualquier otro aspecto y, como el mismo decía: ¿qué hay más fiable que un perro? Buscando entre distintas razas, resultó que un Setter era ideal y, además, originario de nuestro país. Así fue como se escogió el nombre.









¿Cómo surgió la idea de rescatar éste proyecto, un sueño, una meta...?

Desde la decisión de resucitar Setter a tener motos en los distribuidores ¿Qué pasó?

Vuestra gama se compone de dos modelos, Fenix y Areca, ¿por qué en ese segmento y cilindrada?

¿Y de cara al futuro?

¿Y qué hacemos con una Setter?

Soy ingeniero y mi vocación, como la de mi abuelo, es crear, hacer cosas que la gente pueda utilizar. Sin ser un gran motorista, me encantan, son mi pasión. Rebuscando en la amplísima documentación que me dejó mi abuelo, fui conociendo lo que hizo, por qué lo hizo y cómo lo hizo.Busqué y compré algunas, las conocí, restauré... una charla de bar, con un buen amigo derivó en sueños y proyectos y antes de terminar de explicarle lo que quería hacer, se apuntó, con todas las consecuencias. Queríamos hacer motos , con la misma filosofía con la que las fabricaba mi abuelo. Desde luego tenían que ser, con carácter, fieles compañeras de cualquier aventura, ya sea la del día a día, como la de afrontar el viaje de nuestro sueños.No tenemos capacidad para fabricar aquí en, no seríamos competitivos. Queríamos un tipo de producto muy concreto y específico que alguien fabricase para nosotros, según nuestros criterios y diseños. Me marché a, visité salones, fábricas, etc. hasta que encontré un fabricante capaz no sólo de fabricar lo que queríamos, sino de hacerlo cómo nosotros queríamos, con losque necesitábamos.Una vez definido el producto, se fabricó y envió a nuestras instalaciones en Elche. Nosotros montamos y especificamos las motos una a una, controlando su calidad. Registrar la marca, los nombres, permisos, etc. fue una ardua tarea, pero disfruté mucho comprobando cómo aparecíamos en registros y publicaciones.Tras estudiar el mercado y ver las posibilidades, teníamos claro que la actual tendencia retro, casaba muy bien con nuestra idea. La reglamentación actual permite, lo que ampliaba el horizonte comercial. Si hablásemos de rentabilidad, lo lógico era apostar por un scooter, pero no es eso lo que, por el momento, nos mueve.Nuestra filosofía pasaba más por una retro, con carácter y las demás cualidades que te he comentado. Nació así lay después su variante Scrambler, la Setter Areca , una tendencia en auge dentro del segmento que amplía los horizontes de uso y de la que me siento particularmente orgulloso.Nos piden cilindradas mayores, más prestaciones€ pero nuestro objetivo pasa primero por la consolidación. Llevamos cuatro años con el proyecto y esperamos cerrar este ejercicio con un centenar de motos vendidas. Cada cliente es o acaba convirtiéndose en un amigo.La personalización es uno de nuestro puntos fuertes, el cliente elige pintura, decoración, accesorios€ cada Setter es prácticamente única y eso es lo que potenciamos. Hemos ofrecido y ofrecemos kits de transformación –tipo Café Racer , por ejemplo- y otros accesorios –maletas, portaequipajes- pero, al final lo que más éxito y demanda tiene es la moto y su configuración de serie y ahí es dónde estamos centrados.Ante todo disfrutar. He venido a ésta entrevista en mi Setter Areca personal. La uso a diario. Es muy manejable y sencilla de conducir, su consumo es bajísimo y resulta tan práctica que se me olvida lo bien que lo paso con ella cuando salgo los fines de semana a los alrededores.Disfruto tanto o más en el trayecto que en el destino –por bueno que esté el arroz-. Hemos hecho viajes a Marruecos, transitando por sitios infernales sin un solo problema. Son tan sencillas que, al margen de no romperse, cualquiera y en cualquier sitio las puede reparar€es muy difícil encontrar un vehículo tan práctico, tan fiable y tan tuyo. Es tú Setter, casi como tú perro, no hay otro igual, es tú compañero, te acompaña siempre y te es fiel.Como el lector puede imaginar, la conversación dio mucho más de sí; que si el–en construcción-; que si una distribución nacional y potente –de momento están en pocos sitios-; que si una línea de ropa clásica...Lo cierto es que no sabemos muy bien cómo, pero el caso es que acabamos configurando nuestra propia Setter y no vemos el día en que el bueno de Santonja avise al no menos bueno–gerente de Motos Marín, Concesionario Oficial Setter en Murcia y Alicante -, para recoger nuestra Areca, hecha a nuestra medida. Seguro que echaremos el día planificando viajes y contando entrañables "batallitas".

