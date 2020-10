Un gato comilón

Me han regalado un gato y, en dos meses que lo tengo en casa, ha engordado muchísimo. Se ha puesto hecho un tonel. A mí me encanta verlo así, tan redondito, pero me preocupa su salud. ¿Es tan peligroso como dicen?

Una alimentación adecuada y equilibrada en base a su tamaño, edad y actividad es esencial para la salud de un animal. Hoy en día existen en el mercado todo tipo de piensos y complementos que facilitan mucho la misma. No hay excusa al respecto. Por eso, lo mejor es seguir las pautas que te vaya marcando tu veterinario de confianza. No es un capricho hacerlo, es una medida esencial de prevención. Además, la obesidad de la que nos hablas puede llegar a ser muy peligrosa. Enfermedades como la diabetes, el colesterol, la hipertensión, etc, están asociadas a la misma. Un animal debe mantener un peso adecuado. Tan malo es estar delgado o no recibir suficiente comida, como tener sobrepeso y comer en exceso. No lo olvides, prevenir es curar.