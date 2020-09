Carlos Alcaraz cae en la final del Challenger de Cordenons

No pudo ser. Carlos Alcaraz no consiguió hacerse con la victoria en la final del ATP Challenger de Cordenons ante Zapata Miralles, contra el que cayó por 6-2, 4-6, 6-2 en casi dos horas de partido. El murciano, que logró el pasado domingo en Trieste su primer título ATP en el Challenge de Trieste, no pudo repetir la gesta una semana después.

Alcaraz empezó el partido muy rígido, más de lo habitual. Lo normal en un chaval de tan solo 17 años buscando su segundo título consecutivo en apenas siete días. Bernabé Zapata, de 23 años y que ocupaba la posición 178 en la clasificación ATP antes de lograr el título, notó el nerviosismo en el joven tenista de El Palmar y se puso 3-0 al comienzo del primer set, rompiéndole su servicio. El valeciano, con ese margen de ventaja, siguió desplegando un gran juego y le puso la puntilla a Alcaraz rompiéndole de nuevo el servicio para finiquitar la primera manga por 6-2.

En el segundo set, Carlos soltó el brazo y empezó a dejar destellos de lo que ha estado mostrando durante las últimas semanas. Entró fuerte rompiendo dos veces consecutivas el servicio de Zapata y aprovechando el suyo, lo que le situó con una ventaja de 2-4. El valenciano insistió y marcó territorio hasta igualar el marcador del set en 4-4. Una vez más, Carlos se rehizo y devolvió el break a Zapata para ponerse por delante y finiquitar el set con su servicio.

Todo se disputaba en el tercer y definitivo set. Todo empezó igualado y ambos tenistas cumplieron con su saque, hasta que en el sexto juego, Zapata apretó para llevárselo y poner el 4-2. Desde ese momento, Alcaraz se descentró y empezó a fallar más de lo habitual. Zapata no dejó pasar la ocasión y se llevó su saque y volvió a hacer un 'break' para llevárse el ATP Challenger de Cordenons.

Una derrota que no debe empañar el gran estado de forma del tenista de El Palmar, puesto que está demostrando en cada partido que puede pelear, e incluso batir, a tenistas del top 100 mundial con tan solo 17 años. Alcaraz está llevándose los elogios de la crítica y de los mejores tenistas del mundo. Dominic Thiem, el número tres del mundo, avisa del próximo talento que se avecina al circuito. "Sé apreciar cuando se avecina un buen jugador joven. Es lo que pasa con Carlos Alcaraz. Es muy bueno y es cuestión de tiempo que llegue a la cima", opina el austriaco sobre el emergente talento murciano.