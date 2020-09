"Nadamos en la incertidumbre"

«Vamos hasta el cuello-dice Victoria Madrid-: además del trabajo habitual de claustros, estamos trabajando mañana, tarde y noche para poner en orden el centro de cara al inicio de curso y es difícil, porque somos docentes, no especialistas en riesgos laborales ni sanidad». Madrid, directora del colegio Nuestra Señora de Arrixaca de Murcia, no deja lugar a dudas: «No hay consignas claras de cómo debe ser el comienzo de curso, y nadamos en un mar de incertidumbre».

A lo largo de estos días, los equipos directivos y los docentes de los colegios limpian, desinfectan, señalizan y organizan. «Nosotros intentamos dejar algo de trabajo adelantado en el mes de julio: preparamos una clase modelo de infantil y otra de primaria pensando que nos quitaría mucho trabajo ahora, pero no ha servido de nada porque las instrucciones han cambiado por completo», se lamenta.

En el Nuestra Señora de Arrixaca, los maestros están organizando las clases y el equipo directivo se reúne con las empresas de limpieza y comedor. «Esta misma mañana -continúa Madrid- nos hemos reunido con la empresa que se encarga de la limpieza para hacerle saber nuestras necesidades diarias [las recomendadas por Educación: limpieza previa a la entrada de alumnos y tres desinfecciones a lo largo de la jornada lectiva], pero hemos visto que, con los recursos de que disponemos ahora mismo, no nos llega. Es imposible hacer más limpiezas con la misma gente. Además, muchas empresas tampoco saben si van a poder prestar los mismos servicios a los colegios o si van a tener que cerrar». La situación es la misma con el comedor: faltan manos. «Hacen falta más monitores de comedor que se encarguen de hacer cumplir los protocolos, porque no va a servir de nada ser escrupulosos en las aulas si luego en el comedor no cumplimos con las medidas», declara.

Sin noticias de la Consejería

Educación se ha comprometido esta semana a que todos los centros educativos dispongan de sus plantillas completas, incluyendo los 800 profesores de nueva contratación, cuando empiece el curso. Para ello, los actos de adjudicación han empezado esta semana y continuarán la siguiente. Según Madrid, es tarde: «Nosotros no tenemos ni idea de cuántos profesores vamos a recibir, si es que recibimos alguno, porque las cuentas no aseguran que todos los centros vayan a recibir docentes. Así es muy difícil organizar nada». «De lo que no tenemos ninguna duda -concreta-, es de que, como mínimo, necesitamos a un especialista más de Educación Infantil».

A pocos días del arranque del curso, esta directora pretende no confundir a las familias con «informaciones contradictorias»: «Estamos intentando no adelantar demasiadas medidas del plan de actuación hasta que no terminemos nosotros de tenerlas claras, y, por ahora, ese momento no ha llegado».



Los padres de niños en cuarentena podrán cobrar la baja

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, garantizó ayer que los padres con hijos en cuarenta y PCR negativa podrán cobrar también la baja por incapacidad temporal y que la medida se pondrá en marcha de «forma inminente». Iglesias contradijo a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que explicó el miércoles que solo tienen reconocida la baja por incapacidad temporal aquellos padres cuyos hijos tienen que guardar cuarenta por haber dado positivo en las pruebas. El vicepresidente explicó que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, trabaja para garantizar una incapacidad temporal que «reconozca al menos el 75 por ciento de las cotizaciones sociales» para estos casos.