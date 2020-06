La noche de San Juan no da tregua a los bomberos en Murcia

P. C. F.

Protección Civil y bomberos del CEIS sofocan un incendio de matorral en Fortuna. P. C. F.

A pesar de las recomendaciones de cada año y de que la noche de San Juan de este 2020 en la Región de Murcia debía ser muy diferente a las anteriores por las medidas de precaución por el coronavirus y por que en municipios como Murcia, San Javier o Los Alcázares directamente habían sido prohibidas, los bomberos no han tenido una tregua en toda la noche.



Los servicios de emeregncias han tenido que atender 185 asuntos relacionados con la celebración de San Juan esta madrugada, la mitad de ellos incendios. El municipio más afectado fue Cartagena, donde los efectivos del Plan Infomur tuvieron de apagar un conato de incendio forestal junto al monte Calvario.



El 112 recibió, desde las 20.00 horas de ayer y hasta las 8.00 de la mañana de este miércoles, un total de 241 llamadas que supusieron la gestión de 185 incidentes relacionados con la celebración de esta fecha. La mitad fueron incendios, 2 de ellos forestales, que no pasaron de conatos. Otros 50 asuntos tuvieron que ver con la seguridad ciudadana (ruido, altercados...), mientras que solo se tiene constancia de un aviso por quemaduras en la vía pública.



Por municipios, Cartagena fue donde más avisos se gestionaron (73) seguido de Murcia (51), Lorca (10), La Unión (7) y Alcantarilla (6).



El conato de incendio forestal en Cartagena tuvo lugar a las 22.29 horas, muy cerca del cementerio de 'Nuestra Señora de Los Remedios' y del monte Calvario. Acudieron bomberos y miembros del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento, agente medioambiental y brigada forestal. A las 23.15 horas estaba extinguido y los servicios de extinción regresaban a su base.



El municipio de Murcia se han registrado dieciséis incendios, aunque hubo más avisos por motivos de seguridad ciudadana. Los fuegos han tenido lugar en Santiago y Zaraiche, El Palmar, Cobatillas, Guadalupe, Patiño, Monteagudo, Algezares, Puebla de Soto, Rincón de Beniscornia, el Barrio del Progreso (4), Barriomar, Sangonera la Seca (2).



A todas las intervenciones del municipio de Murcia han acudido media docena de bomberos con un vehículo bomba urbana pesada.



Además, estos incendios han sido de matorral en su mayoría (9), aunque también ha habido focos en contenedores (2) o en huertos (1), así como varios incendios de rastrojos (2), entre otros.



Todos ellos se lograron extinguir sin tener que lamentar daños personales.



Varios usuarios en redes sociales han denunciado en las últimas horas que, aprovechando la noche de San Juan, no han sido pocos los que han realizado quemas agrícolas en sus terrenos de huerta.



La Plataforma #StopQuemas denunciaba esta mañana a primera hora que durante la madrugada habían aumentado las partículas PM10, pasando de los límites permitidos y lo achacan a las quemas de esta pasada noche. Según el observatorio de calidad del aire, en la estación de San Basilio se superó el límite de los 50 a las cinco de la madrugada.





#stopquemasmurcia ???Como no podía ser de otra manera, amanecemos con que las PM10 está madrugada han superado los límites máximos permitidos. Adiós a la #NochedeSanJuan... Que el próximo año las ?? sean historia.@fiscal_es@TSJMurcia@AytoMurcia@regiondemurcia@LopezMirasF pic.twitter.com/T12IBKNAEK — #StopQuemasMurcia #BallestaHazAlgo (@stopquemasmurc1) June 24, 2020

