Mila Ximénez anuncia que padece cáncer de pulmón

Mila Ximénez, una de las caras más reconocidas del panorama televisivo, ha anunciado esta tarde en 'Sálvame', programa en el que trabaja como colaboradora, que padece cáncer de pulmón y la próxima semana comenzará un tratamiento de quimioterapia. "A mí un tumor de mierda no me va a parar la vida", ha dicho, aunque ha confesado que le da miedo "morirme ahora, me cabrea".





Nuestra colaboradora Mila Ximénez ha anunciado que tiene cáncer de pulmón. ¡Desde aquí te mandamos todo nuestra fuerza y cariño! — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 16, 2020

Según ella misma ha explicado, confía en poder, en pleno tratamiento. Emocionada, Mila se ha mostrado confiada de vencer a la enfermedad: "No va a poder conmigo", ha concluido. Sus compañeros, conmocionados por la noticia, le han mandado todo su apoyo.