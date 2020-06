El murciano Flavio podría ganar hoy 'Operación Triunfo'

Los tres más votados competirán por la victoria defendiendo su single.

Mucha emoción espera en la gran gala final de Operación Triunfo, el talent musical de RTVE presentado por Roberto Leal, que cuenta con un murciano como finalista, Flavio, favorito de muchos desde el comienzo de la edición. El murciano se enfrentará a los otros cuatro finalistas, Nia, Hugo, Eva y Anaju, en un programa en el que el público, con sus votos, tendrá la última palabra.

Famous (vencedor de OT 2018), acudirá como artista invitado a presentar su segundo single, Hoy ya no, y cederá el testigo al ganador. La noche contará también con las actuaciones de Lola Índigo, que traerá al público su nueva canción Mala cara, y de La Oreja de Van Gogh, que vuelve a los escenarios con Abrázame.

La final de OT 2020, que se emitirá esta noche a las 22.05 en La 1, tendrá también otros invitados muy especiales, los 16 concursantes de la edición. Juntos cantarán Díselo a la vida, de Rafa Romera, y Sal de mí, compuesta por los 16 artistas con Andrés Suárez.



Así será la final

Los cinco finalistas protagonizarán el comienzo de la gala final con un medley de las canciones que interpretaron en la Gala 0 de OT 2020; así, Flavio tendrá que volver a cantar Your man de Josh Turner. Respecto a sus compañeros, Nia repetirá I like it de Cardi B y Bad Bunny; Hugo hará lo mismo con Lobos de Leiva; Eva, con Let's twist again de Chubby Checker; y Anaju, con Catalina de Rosalía.

Después, harán sus actuaciones en solitario, en la que el finalista murciano cantará Death of bachelor de Paninc! At The Disco. Nia interpretará Say something de A Great Big World & Christina Aguilera; Hugo, Radioactive, de Imagine Dragons; Eva cantará People help the people, de Birdy; y, por último, Anaju defenderá 7 rings, de Ariana Grande. Tras estas actuaciones se bloquearán las líneas y dos concursantes se quedarán fuera de la lucha por convertirse en ganador de OT.

Las líneas se volverán a desbloquear para elegir al ganador. En esta fase, los tres finalistas interpretarán sus singles, creados durante su estancia en la Academia: Flavio, Calma; Nia, 8 maravillas; Hugo, Demonios; Eva, Dumb; y Anajú Me iré.



Pre-gala en YouTube

En el canal de YouTube de OT, a las 20.30 horas, la pre-gala, con Belena Gaynor y Xènia Casado. Desde el parking de acceso al plató, la llegada en directo de los concursantes en un previo que incluirá entrevistas con miembros del jurado y vídeos de los ensayos.