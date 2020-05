El turismo se forma para la prevención del coronavirus

Águilas ha sido el primer municipio de la Región de Murcia –y, según la concejalía de Turismo, uno de los primeros de España– en el que se han celebrado unas jornadas formativas sobre los protocolos de prevención de la Covid-19 para el sector turístico. En formato webminar y denominas 'Turismo Seguro', en este evento se han impartido los protocolo del Instituto para la Calidad Turística en España (ICTE), en los que se detallan las medidas de seguridad concretas que tiene que tomar cada tipo de establecimiento para la prevención del coronavirus. La formación se ha realizado en dos sesiones en las que han participado unas sesenta empresas del sector turístico, una de ellas ha sido destinada a los alojamientos turísticos y la otra a restaurantes, bares y cafeterías. Estas jornadas también se van a impartir en el comercio local cuando se tenga definido un protocolo concreto para este sector, otro de los pilares del turismo.

Esta iniciativa nace de la necesidad de instaurar unos protocolos que proporcionen una garantía sanitaria tanto a las personas que visiten Águilas, como al personal de los establecimientos turísticos, así como al conjunto de la población, tratando de «adecuar una serie de ámbitos personales y laborales», ha señalado el edil de turismo, Ginés Desiderio Navarro. Las medidas que se han tratado versan sobre lo que tiene que hacer cada trabajador para su autoprotección, para protegerse entre ellos y a sus clientes: «Si protegemos a cada trabajador de los demás y cada departamento de la empresa respecto a sus clientes, también estamos protegiendo el entorno», explica Navarro, quien resume el protocolo en «protección individual de los trabajadores, del cliente en la empresa, protección de la empresa y, por lo tanto, mejora de la salud en toda la población».

Las empresas que han participado en estas jornadas –impartidas por Adok Certificación, una de las empresas homologadas por el ICTE para evaluar la implantación de protocolos–, pueden certificarse con el sello de turismo seguro 'Safe Tourism Certified', un distintivo único y transversal para todo el sector turístico al que se podrá acceder voluntariamente, tras superar una auditoría realizada por empresas independientes. Un sello nacional que se ha llevado junto con los protocolos a su aprobación para que la norma sea mundial: «Un sello que no nos dice que no vamos a contagiarnos de la Covid-19; nos dice que, por parte de nuestras empresas turísticas que tengan este sello, se va hacer todo lo posible para que no ocurra.

Y significa que se están cumpliendo todos los protocolos, tremendamente estrictos, para asegurarnos de que sea muy difícil que en ese establecimiento pueda darse un contagio», ha indicado el edil de Turismo, añadiendo que en cuanto a formación y seguridad, «Águilas se sitúa por delante de otros destinos turísticos; de hecho, para la solicitud de ese sello de calidad, estamos mejor preparados y adelantados a otros», considera Navarro.

Finalmente, el concejal ha querido dar las gracias a todas las empresas que han participado en estas jornadas formativas por la «preocupación que tienen por los clientes, por los turistas, trabajadores y, en definitiva, por toda la población».



Empleo difunde una guía con recomendaciones

La Consejería de Empleo ha elaborado una guía con el fin de facilitar a las empresas de la Región recomendaciones para prevenir el contagio por Covid-19: las dirigidas a evitar o limitar la presencia de trabajadores en el centro de trabajo, las medidas de distanciamiento social, las medidas de higiene, las de desinfección y limpieza de los lugares de trabajo, las de formación e información a trabajadores, y las relacionadas con mascarillas y equipos de protección individual. La guía se encuentra disponible en la web del Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL).