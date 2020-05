Coronavirus en Murcia: Los ingresados en UCI por coronavirus ya son menos de 10

La Consejería de Salud ha difundido los últimos datos conocidos sobre la expansión del coronavirus en la Región de Murcia, donde los ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) han bajado por primera vez de la decena desde que comenzase la pandemia, situándose en los 9 enfermos afectados ingresados en este estado. Por el contrario, hay más de una treintena de nuevos afectados, que sitúan el nivel de casos activos en 329, de los cuales 293 permanecen en aislamiento domiciliario, el resto, 36, están ingresadas en un hospital.

Crece también el número de personas curadas, otras 39 que elevan la cifra total a 2.073 y hay que lamentar un nuevo fallecido, que eleva la cifra total hasta los 144.

Nivel de contagio

En los últimos días el número de reproducción básico instantáneo (Ro) del coronavirus se ha disparado en esta Comunidad, hasta alcanzar el 1,6, al más alto de España, según datos del Instituto Carlos III (ISCIII) de Madrid. Este índice mide el número promedio de casos secundarios que cada sujeto infectado puede llegar a infectar en una etapa de tiempo, es decir, viene a reflejar el nivel de transmisión del virus. Alcanzar un número menor a uno era el objetivo marcado por el Gobierno cuando se decretó el estado de alarma hace dos meses, ya que esto supone que cada infectado contagia el virus a menos de una persona, por lo que se podría controlar la pandemia.

Sin embargo, según ha explicado este viernes la Consejería de Salud, no es cierto que la Región de Murcia presente el mayor repunte. "Tenemos muy pocos casos y la epidemia está en fase de control, aunque desafortunadamente no ha desaparecido". Fuentes de la Consejería explican que en territorios en donde la incidencia es tan baja, "el Ro no es suficiente indicador". Como todo parámetro estadístico, prosiguen, "la fiabilidad del Ro depende del universo muestral".

En general, cuanto menor es el número de positivos, cualquier pequeña variación puede afectar el parámetro comprometiendo su fiabilidad. En los últimos días se han detectado en la Región personas que han resultado PCR positivas pero que en realidad tuvieron fecha de inicio de síntomas en marzo y abril, varios de esos casos declarados son casos activos por la definición, pero son en realidad casos antiguos detectados ahora. Esta situación, unida a que partíamos de cifras diarias de 1 ó 2 casos, puede explicar este aumento de la Ro.

Desde la Consejería de Salud consideran que los casos son "intrafamiliares" o "hallazgos de casos antiguos".



Menor incidencia en los últimos 14 días

Precisamente este viernes se ha conocido que la Región de Murcia registra la menor incidencia de Covid-19 en los últimos 14 días de casos acumulados por 100.000 habitantes notificados, según el último informe facilitado por el Ministerio de Sanidad, con el 3,08, así como uno de los menores porcentajes de incremento de casos confirmados, con el 0,13%, el mismo que Asturias, y solo superado por Madrid (0,07%), Galicia (0,06%), La Rioja (0,05%) y Ceuta y Melilla (0%).

En el informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias se informa de que en la Región hay 2.477 personas con algún test positivo (se incluyen los casos con enfermedad Covid-19 y las personas con test de anticuerpos positivo sin síntomas en el momento de la prueba), 943 personas con test de anticuerpos positivo, 2.034 infecciones resueltas (se incluyen los casos con enfermedad COVID-19 dados de alta y personas a las que se les ha realizado una prueba serológica y no se ha podido evidenciar un momento de enfermedad), de las que 36 son notificaciones nuevas, lo que supone in incremento del 1,8%.

En la Región de Murcia, hasta el momento se han notificado un total de 1.534 casos confirmados por PCR, 2 fallecidos y 2.477 infecciones resueltas.