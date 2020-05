­El 12 a las 12. Esa es la cita que el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia ha convocado para rendir homenaje a los fallecidos por la Covid-19. El próximo 12 de mayo, la enfermería mundial celebra el Día Internacional de la Enfermería y, entre otros gestos, el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia está promoviendo un minuto de silencio entre la población para recordar a los fallecidos, con un recuerdo especial a los que eran sanitarios, en esta emergencia de salud pública.

El Colegio está recibiendo adhesiones de direcciones de enfermería de las áreas de salud del SMS, de los Ayuntamientos de la Región y de la Federación de Municipios. Ayuntamientos como los de Alcantarilla y Archena, han enviado vídeos de reconocimiento a las enfermeras; las palabras de la alcaldesa de Cehegín y el apoyo para la difusión de esta convocatoria desde los ayuntamientos de Cartagena, Murcia y la propia Federación de Municipios.

La Diócesis de Cartagena también se ha sumado. El obispo Lorca Planes ha enviado un vídeo de apoyo a las enfermeras y con un sentido recuerdo a los fallecidos, e incluso el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanon, ha aceptado la invitación del Colegio de Murcia y enviará un vídeo de apoyo a las enfermeras de la Región.

El Consejo General de Enfermería se ha hecho eco de la convocatoria mediante su digital diarioenfermero.es, así como los 52 Colegios Oficiales de Enfermería de España.

En la medida de lo posible, desde el Colegio animan a las enfermeras y compañeros sanitarios a que guarden este minuto de silencio, junto a otros compañeros/as, manteniendo las distancias de seguridad, ya sea en las puertas de sus centros o desde las instalaciones donde realicen su trabajo habitual, portando un lazo negro quien lo desee.



«No os vamos a abandonar»

El Presidente del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia, Manuel Sánchez Martínez, asegura que: «Les digo a las enfermeras que no las vamos a abandonar. Seguid así, ánimo. No nos cansaremos de pedir a esos políticos que os elogian ahora, que no vuelvan a permitir esos contratos infames por días, os nieguen las plazas de especialistas, impidan la conciliación, la formación y la investigación. No permitiremos que se olvide vuestra entrega cuando España y sus ciudadanos más os necesitaron».

Y añadió: «Las enfermeras que han vivido en primera persona el trabajo en las UCIs y la soledad extrema de los pacientes infectados están desesperadas y exhaustas tras tantos días de lucha sin cuartel. Es lógico caer en la desesperanza, pero también quisiera resaltar que nos fijásemos en los datos de pacientes que superan la enfermedad, que son tres o cuatro veces más que los que pierden la vida por complicaciones de la infección».