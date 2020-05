El taxi estalla en Murcia: "Si tenemos que meter 300 coches en la Plaza de Santoña, lo haremos"

J. C. C.

El presidente de Radio Taxi, protegido con una mascarilla. J. C. C.

Los taxistas están «indignados» con la nueva normativa del sector que preparan desde la Consejería de Fomento para dinamizar la economía tras el parón económico que ha supuesto la pandemia.

En primer lugar, denuncian que el consejero José Ramón Díez de Revenga no ha contado con ellos para elaborar estas medidas que se incluyen en el decreto ley de mitigación del impacto del coronavirus. En él se establece la reserva individual de asientos en este transporte para un mismo trayecto, así como la existencia de taxis de 9 plazas.

Sergio Navarro, presidente de Radio Taxi Murcia, asegura que «no es el momento» de aprobar estas medidas porque son «inviables»: «Ahora, por seguridad, no podemos llevar más de dos personas en el taxi». Francisco López, secretario de la organización, explica que «precisamente ahora, el taxi da seguridad a los clientes porque es individual».

Aparte de estas reticencias, las modificaciones que más han molestado al gremio tienen que ver con el número de asalariados por taxista, que ahora no tendrá límite, y con la dedicación exclusiva, que desaparece. Hasta ahora, cada ayuntamiento decidía si los taxistas podían dedicarse a otra actividad. En los municipios grandes, esto no ocurre así. «Entendemos que en Ojós se permita que un taxista se dedique a otra cosa porque no hay tanto trabajo, pero en Murcia y Cartagena queremos dedicación exclusiva porque si no se desprofesionaliza el sector», comenta Navarro.

La nueva normativa acaba también con la limitación de asalariados. «Cuantos más alla, mayor número querrán sacar el máximo beneficio a costa de otros compañeros. Es el titular el que debe explotar la licencia», considera.

Desde Radio Taxi afirman estar «muy cabreados» con Díez de Revenga, al que exigen una reunión urgente, y amenazan con protestas: «Si tenemos que meter 300 taxis en la Plaza de Santoña –sede de la Consejería–, lo haremos».