Diego Conesa: "Desde que comenzara esta crisis no he hecho oposición, sino proposición"

El líder de la oposición ha enviado a San Esteban un documento con más de cien medidas para la estrategia de reactivación. Tras no haber llegado a un acuerdo para los presupuestos, recuerda a López Miras: «Para liderar hay que hacer partícipes al resto»

El estado de alarma ha alterado el comportamiento de los ciudadanos, pero no el de los partidos políticos, incapaces de llegar a acuerdos en una crisis sanitaria sin precedentes. Diego Conesa, secretario general del PSOE en la Región, asegura que su partido tiene «voluntad de colaboración» con el Gobierno regional, pero lamenta la «falta de generosidad» con la que siempre se encuentran.

P La política parece estar más polarizada que antes.

R Es un error porque la desescalada también lo será en cuanto a unidad de mando, por lo que tiene que existir mucha más generosidad por parte de todos. En mis declaraciones del 12 de marzo apelé al respaldo de cualquier medida sanitaria que se planteara desde el Gobierno regional y desde entonces lo único que he hecho han sido propuestas. No he hecho un ejercicio de oposición, sino de proposición durante todo este tiempo. Es de mucha irresponsabilidad cualquier palabra que no se diga con cautela.

P Ha criticado el «nulo papel» de la Asamblea durante el estado de alarma. López Miras dice que ha ido cuando se le ha convocado.

R Son precisamente los partidos del Gobierno los que decidieron que fuera esta semana. Lo importante es valorar a los interlocutores con los que se tiene que hablar. El consejero de Salud, por ejemplo, lleva dedicando tiempo durante las últimas tres semanas a los portavoces de los grupos, eso tenía que haber hecho el presidente. En más de cuarenta días, no hemos recibido respuesta a las preguntas que hemos planteado a las consejerías.

P La gestión de Pedro Sánchez está siendo muy criticada. ¿Cómo la valora?

R Cuando se toman tantas decisiones es normal que haya errores. El Gobierno de España y sus ministerios tienen la capacidad que tienen y muchas competencias están transferidas. Es más una labor de mando único y coordinación. El músculo lo tienen las Comunidades Autónomas. A mí no se me ha ocurrido en ningún momento salir justo después del presidente López Miras para decir que lo apoyo pero que está mal esto y lo otro, poniéndolo en duda. Eso lo hemos visto con Pablo Casado y Teodoro García.

P ¿Y qué me dice de las mascarillas defectuosas que llegaron a la Región?

R Uno de los objetivos de los que habló el presidente cuando decretó el estado de alarma fue tener autonomía de material sanitario en su conjunto. Hay problemas para ese tipo de suministro desde el mes de enero y el Ministerio de Sanidad no tiene estructura, lo que puede hacer es una labor de coordinación y apoyo de compra de material adicional bajo la marca España. En un mercado de guerra, hay muchos advenedizos y timadores. El Gobierno central asumió el mando único el 14 de marzo, no se les puede achacar toda la responsabilidad de lo que pasa desde el día 15. Eso no es serio. No sé lo que falló en ese control, lo importante ahora es disponer de ese material cuanto antes y luego ya veremos las críticas que hay que hacer.

P Con la salida de los niños también hay polémica.

R Si hay errores, lo importante es rectificar. Hay que tener mucha confianza en los responsables técnicos y científicos que, lógicamente, no están acostumbrados a tomar decisiones inmediatas. Tengamos paciencia.

P ¿Desde el Ejecutivo regional se está actuando con lealtad al Gobierno central?

R No se puede imputar al Ejecutivo regional que en Murcia tengamos la situación controlada y luego culpar al Gobierno de España por lo mal que están en otras zonas. Eso es faltar a la verdad. Si eso fuera así, habría que señalar a la Comunidad de Madrid como responsable de lo que pasa allí.

Por otra parte, el miércoles anunció el presidente López Miras que iba a dedicar 16 millones de euros para ayudas al pago del alquiler a familias afectadas por las consecuencias económicas del coronavirus. Ese dinero es estatal y no lo dijo. Estaba destinado a un plan para varios años, lo que han hecho es trasladar los conceptos para poder aplicarlo a esto. Además, no lo acordó con los ayuntamientos ni tuvo en cuenta a la PAH. Hubiera sido mejor que estas personas no abonaran su alquiler, pero no deshacerse del parque de viviendas sociales.

Hace tres semanas, el Gobierno de la Región anunció que ponía policías a disposición de los ayuntamientos cuando a los agentes los contratan los propios consistorios. Esa actitud es muy desleal. Si no hay dinero porque no subes impuestos o porque la Región está infrafinanciada, no hay por qué anunciar nada. En una situación como esta, son los propios ayuntamientos los que han puesto los recursos policiales a disposición del Estado.

P López Miras ofreció un relato en la Asamblea en el que parecía que en la Región siempre se actuó con premura. ¿Tuvieron esa suerte los murcianos?

R Tuvieron la suerte de que no hubo un caso de contagio hasta el 8 de marzo. Y la gran suerte, que no se dice, es que los grandes beneficiarios del estado de confinamiento han sido las comunidades que menos casos tenían. Fue un acierto tener como principal dique de contención a la Atención Primaria y lo aplaudimos. Sin embargo, el gran fracaso a nivel nacional estuvo en la falta de control en las residencias. Muchos mayores, que lo han dado todo, se han ido sin nada y sin nadie a su alrededor.

P Es el líder del partido más votado en la Región, ¿qué hubiera hecho diferente de haber sido presidente?

R En cuanto a la actitud personal, no hubiera intentando jugar con la ventaja de, una hora antes, sabiendo las medidas que va a tomar el Gobierno de España, comparecer ante los medios para que parezca que me he anticipado. En materia de gestión, hay un tema muy grave: esperar un mes para tomar medidas firmes para gestionar el tema de los ERTE. Sabían que iba a haber una avalancha y no hicieron nada.

P Tanto PP como PSOE hablan mucho de una supuesta voluntad de pactar, pero aún no se ha visto pacto.

R El 9 de abril vimos que no se estaban tomando medidas económicas y sociales como en otras comunidades, así que nos pusimos a trabajar en un documento base. Lo hicimos público y se lo enviamos al Gobierno en línea con una propuesta para sacar adelante unos nuevos presupuestos regionales. Ellos quisieron seguir con sus cuentas. Como queremos llegar a acuerdos, ofrecimos un nuevo documento con diez medidas. Dijeron que estaban de acuerdo pero que no sabían cómo financiarlas. Exigían que ese dinero lo pusiera el Gobierno de España. Yo renuncié al Impuesto de Sucesiones y Donaciones y a la revisión fiscal para este año. Solo pedí que me admitieran la enmienda contra los beneficios fiscales de la tasa del juego y que se congelara la bajada del IRPF para las rentas altas para 2021 y 2022. Tras pensarlo, aceptaron, pero no concretaron las medidas para autónomos y para la renta básica. Sin certidumbre no pudimos firmarlo. Y a pesar de eso, con sus cuentas aprobadas, en las que el presidente se sube 3.000 euros el sueldo, nos volvemos a ofrecer para trabajar juntos en una estrategia para salir de la crisis. Por nuestra parte, hay voluntad de colaboración.

P ¿Tiene esperanza en que cuenten con usted para la estrategia de reactivación?

R Las más de cien aportaciones ya se las hemos entregado al Gobierno regional. Ese documento pone en valor la necesaria colaboración con la Federación de Municipios de la Región, una visión amplia de la economía social en su conjunto, el papel que tienen que tener las organizaciones del Tercer Sector y el diálogo social entre patronal y sindicatos.

P ¿Qué puntos los unen y cuáles los distancian más?

R Estamos unidos en la defensa de los intereses de la Región ante el Gobierno de España una vez se haga un informe del Consejo Económico y Social. El escollo está en que pedimos medidas concretas. Ahora que tienen sus presupuestos, deberían explicarnos cuáles son los cambios que van a hacer en las partidas tras consensuarlas con los agentes del diálogo social. Con su visto bueno, nosotros lo ratificaríamos en la Asamblea.

P ¿La necesidad de reactivar la economía pone en peligro los planes de recuperación del Mar Menor?

R Hay que plantear y sacar de inmediato en la Asamblea una ley mucho más lógica en cuanto a su preservación. En paralelo, creo que en la ley actual hay espacio de coordinación entre administraciones. Lo que no se puede hacer es culpar al Gobierno de España de la contaminación del Mar Menor por la rambla del Albujón, como hace la Comunidad. Hay que actuar en origen. Muchas medidas del Plan de Vertido Cero son de gestión, como la actualización del estado del acuífero o de las parcelas de regadío. Ahí la Comunidad sí tiene que actuar.

P Con esta crisis no parece probable que se reforme el sistema de financiación.

R El sistema de financiación ya no es prioritario, pero podemos proponer medidas transitorias como mutualizar la deuda que tenemos por esa infrafinanciación. Para eso hace falta un documento serio que podamos defender todos y por ello planteamos un informe del CES.

P ¿Cómo debe salir la Región de la crisis?

R Lo importante es que nadie se quede atrás, fortalecer el sistema regional de salud y mantener el tejido de las pymes y autónomos. El Gobierno tiene que concretar esas medidas.