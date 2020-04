Conesa se dirige por carta a López Miras para pedirle una respuesta

El secretario general del PSRM, Diego Conesa, ha enviado una carta al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, para recordarle que sigue esperando una respuesta a las diez medidas que le propuso el pasado 11 de marzo, en una reunión de dos horas que mantuvieron.

"Desde tu propio Gobierno ya se ha evidenciado, y manifestado públicamente, la necesidad de modificar los presupuestos, porque no dan respuesta a las necesidades urgentes de la ciudadanía que necesita ser atendida por su gobierno regional, dentro de sus amplias e importantísimas competencias", indica Conesa en la misiva.

En este sentido, el líder de los socialistas murcianos insiste en la necesidad de esas diez medidas urgentes, "solamente 10, de las muchas que habrá que poner en marcha para afrontar todas las secuelas de esta pandemia en nuestra Región".

Conesa recuerda que López Miras dijo que los ejecutivos han de tomar muchas medidas, "con carácter inmediato, sin posibilidad de consultar y menos aún consensuar". "Por eso manifestamos nuestra unidad, lealtad y apoyo a tu gobierno y a ti como presidente desde el primer momento", ha añadido.

"Sólo ahora, cuando afortunadamente ha pasado lo peor de la pandemia, y hay que pensar en el día después, nos ponemos a disposición de tu Gobierno con las propuestas que consideramos más urgentes y necesarias", continúa Conesa, que subraya que esas medidas servirán para "reforzar nuestra salud, rescatar a la gente que sufre más, y a los autónomos y pymes que deben levantarse de inmediato para rescatar, mantener y seguir creando empleo".

En su opinión, esas diez medidas deberían verse reflejadas de inicio en los Presupuestos autonómicos para 2020. "No será así, porque así lo has decidido. Pero como te dije en la reunión, queremos apoyar, y en ese ánimo seguimos. Por eso te reitero, como hice el jueves, que no es un planteamiento rígido. Y por esa razón, Presidente, me gustaría que la valoraras con tu gobierno, en la misma confianza y con la misma claridad con la que me dirigí a ti", le ha apelado Conesa.

"Si hay alguna propuesta que no tenga el consenso suficiente, pero quisierais debatirla, matizarla o sustituirla por alguna otra, me gustaría que me lo comunicaras por el medio que consideres, para estudiarla por nuestra parte", continúa la carta.

Conesa espera que, durante este fin de semana o hasta el lunes a media mañana, le conteste López Miras, porque "el martes es la votación de Presupuestos, de unos presupuestos que no sirven para esta Región, pero queremos ayudar, y respaldar los cambios inmediatos que necesita.Nosotros lo haríamos, apoyando esos presupuestos, si me comunicas qué vais a trabajar e incorporar esas diez medidas desde el día siguiente a la aprobación de vuestro presupuesto".