La UMU pide a los profesores plantear una evaluación alternativa de sus asignaturas

La Universidad de Murcia, a través de los decanatos de las diferentes facultades de la institución, ha pedido a sus profesores que planteen un sistema de evaluación alternativo que se pueda adaptar a las circunstancias actuales, en las que todas las clases y las prácticas se han suspendido de forma presencial y continúan online hasta el final de curso.

Durante esta semana los docentes de la Universidad han elaborado un plan alternativo para evaluar a sus alumnos que modifique el sistema que estaba planteado en las guías docentes de sus asignaturas. La institución quiere procurar que el cambio de estas guías sea mínimo, y que en la medida de los posible se plantee una evaluación a distancia.

Los docentes han valorado estos días cómo diversificar la evaluación de sus asignaturas para que todo el peso de la calificación no caiga en un examen final. Es por ello que se recomienda seguir una evaluación continua de las materias. La UMU ha pedido que sigan estos criterios en función de lo que ha recomendado la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.

Para que los estudiantes puedan optar al 100% de la nota, los profesores que tengan en una materia un tanto por ciento de la calificación final dedicada a la asistencia a clase deberán sumarlo a otros porcentajes, como por ejemplo la parte práctica de la asignatura. Los cambios adoptados por los profesores deberán ser ratificados por el decanato la próxima semana, y por el Consejo de Gobierno de la UMU en una reunión el 30 de abril.

El rector de la Universidad, José Luján, anunció recientemente la posibilidad de que para determinadas facultades la convocatoria de junio se podría retrasar 15 días en función de sus necesidades. Otras, por ejemplo la de la rama sanitaria, podrían mantener las fechas previstas (los exámenes comenzarían el 16 de mayo) para que sus alumnos de último curso puedan incorporarse al mercado laboral ante la demanda de sanitarios por el Covid-19.



La UPCT da de margen a los docentes hasta el 8 de mayo

La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha modificado por su lado el calendario académico para adaptarse a la situación provocada por el COVID-19. El acuerdo, adoptado en Consejo de Gobierno, abre un plazo hasta el 8 de mayo para que los docentes de la Universidad diseñen la evaluación en las asignaturas del 2º cuatrimestre de los títulos de Grado y de Máster como consecuencia de la suspensión de la actividad presencial debido al coronavirus.

En ese sentido, los profesores pueden escoger entre hacer a los alumnos solo evaluación continua o una combinación entre la evaluación continua y el examen final, en cuyo caso el porcentaje del examen para aprobar la asignatura supondrá un 50% de la nota. Además, dicha prueba, de realizarse, podrá plantearse tanto en la modalidad presencial o no presencial. En el caso en que se opte por modalidad presencial, se debe planificar también una alternativa no presencial por si finalmente no se dieran las condiciones para desarrollar la evaluación presencial.