Educación quiere saber en qué casos "excepcionales" debe repetir curso el alumno

La Consejería de Educación de la Región de Murcia quiere que los criterios para suspender o no a un alumno, así como que repita el curso escolar, queden claros mediante una legislación que debe llevar a cabo el Ministerio de Educación y Formación Profesional. No quiere que, en las circunstancias actuales provocadas por la crisis sanitaria del coronavirus, las decisiones de titulación y promoción de los estudiantes recaigan en los profesores. La consejera Esperanza Moreno señaló ayer jueves que si el Ministerio no responde a estas exigencias lanzadas desde Murcia, será su Consejería la que determine en qué circunstancias debe repetir curso un alumno de forma «excepcional» o acabe con una materia suspensa.

En este caso, se aplicará la normativa vigente estatal, que establece para la promoción de curso en Secundaria que los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias cursadas o tengan suspensas dos materias como máximo, y repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean Lengua y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. Para la titulación de Secundaria sería necesaria la superación de la evaluación final, así como una calificación final de dicha etapa igual o superior a 5 puntos sobre 10.

En el caso de Bachillerato, los alumnos de primero pasarán a segundo cuando hayan superado las materias cursadas o tengan dos suspensos como máximo. La titulación se rige de la misma forma que en Secundaria.

Tras la reunión el miércoles de la Conferencia Sectorial de Educación, coordinada por el Ministerio de Educación junto a las comunidades autónomas, se establecieron unas guías para que los centros escolares sepan cómo cerrar el curso actual. En la mayoría de cuestiones está de acuerdo la Consejería, entre ellas la de la evaluación que implica calificar al alumno solo por lo impartido en los dos primeros trimestres del curso, pero pide legislar sobre la promoción y titulación y crear un marco económico que permita el refuerzo del sistema educativo de cara a los próximos meses.

Desde el Gobierno central señalaron ayer que continuará el diálogo con aquellas comunidades (Andalucía, Castilla y León, País Vasco, Comunidad de Madrid y Región de Murcia) que no estén conformes con el acuerdo de carácter vinculante alcanzado entre el Ministerio de Educación y las autonomías.

La Consejería sí señala por otra parte el próximo lunes se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia una orden regional con las instrucciones que aclaren cómo finalizará el curso escolar en la Región de Murcia y cómo será la evaluación final.