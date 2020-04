Madrid, 5 de abril: el lujo

Madrid, 5 de abril



Repeinado, recién afeitado, bronceado, camisa blanca impoluta y un elegante reloj de esos que cuestan una millonada. Así aparece hoy en un periódico Jean-Cristophe Babin, consejero delegado de Bulgari, para sentenciar: «El lujo verdadero no perderá valor». Lo leo y de primeras pienso: seguimos sin entender nada, pero luego recapacito y desde la serenidad y la razón asumo que esta cruel pandemia, aunque nos gustaría, no va a cambiar el mundo de un plumazo, aunque tengo claro que sí habrá servido si algunos, aunque seamos pocos, logramos identificar lo que realmente vale la pena en la vida. Y os aseguro que no son ni los coches deportivos ni los diamantes.

Un amigo de una amiga colgó ayer un vídeo en Facebook; por el acento creo que el que habla es un psicólogo español, pero no me hagáis caso, no he encontrado su nombre por ninguna parte. Son poco más de ocho minutos en los que explica, con una claridad apabullante, lo que estamos pasando: esta crisis es nueva, no tenemos un registro anterior y por eso es marcadamente estresante. Existe un estímulo real amenazante que nos genera miedo, angustia e inseguridad y, por supuesto, frustración y rabia, además de provocarnos sensaciones de pérdida de seguridad, control y libertad.

La lucha contra el coronavirus es una carrera de fondo que nos exige estrategias de resistencia y dosificación de nuestras fuerzas. ¿Y cuáles son las medicinas más efectivas que tenemos para seguir resistiendo y luchando? El ejercicio, por supuesto, y ahora viene lo mejor de todo lo que nos recomienda este experto: el contacto con la naturaleza y esto sí es un lujo de verdad, no un bolso caro. Lo sé, estamos encerrados y ni sabemos por cuánto tiempo más, pero nuestra mente es tan extraordinariamente fuerte y genial que puede generar sensaciones de serotonina y dopamina capaces de relajarnos y calmarnos tan solo si miraros una fotografía de un río o vemos un documental sobre animales salvajes. Busquemos imágenes de lugares que nos gusten y contemplémoslas con calma.

«Ámate con locura. Te vas a necesitar», escribía ayer el cantante colombiano Cabas en su cuenta de Instagram. Vital esta afirmación como también lo es el propósito de pensar bien todo lo que podamos y mal, lo justo y necesario. La realidad no va a cambiar porque nos enfademos con ella. La respuesta está en darnos una pausa para saber encontrarnos, aprender a resistir sin dejarnos arrastrar por el miedo, para saber apreciar mejor lo que antes tuvimos y potenciar nuestros lazos y afectos con lo que todavía tenemos.

Mis héroes de hoy: todos los que han hecho posible que el hospital de Sant Pau de Barcelona haya recibido para sus sanitarios las primeras mascarillas adaptadas a partir de unas gafas de buceo de la marca Decathlon y un filtro de aire a través de un adaptador hecho con impresión 3D. Bravo.

Os quiero. Cuidaos.