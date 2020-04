Los compañeros del médico fallecido por coronavirus se despiden con una carta

Hoy, 3 de Abril de 2020 hemos perdido a un compañero en la batalla que libramos contra en virus Covid 19. Para todos nosotros ha caído un eslabón de la cadena que nos une en un frente común contra esta pandemia. Ha sido nuestro querido compañero el Dr. Nerio Valarino.

Querido Nerio, has sido para todos los trabajadores de Hospital Quironsalud Murcia un ejemplo de profesionalidad, honestidad y entrega, en los momentos de calma cuando aún no nos acechaba este enemigo y también de valentía, al estar en primera fila cuando apareció en nuestras vidas. En nombre de todos quiero hacer un homenaje a la labor encomiable que has llevado a cabo entre nosotros, a la humanidad que mostraste con tus pacientes y a la colaboración siempre desinteresada con tus compañeros de planta y de urgencias.

Llegaste hace unos años a España desde Venezuela, como muchos otros compañeros médicos, para aportar a nuestra Sanidad tu granito de arena. Ellos también se han quedado huérfanos con tu marcha.

No podemos despedirnos de ti personalmente, ni abrazar a tu familia, amigos, ni compañeros para compartir nuestro dolor por tu pérdida, pero si decir a quién quiera escucharnos, que una mañana de primavera en Murcia quedó para siempre a nuestro lado el mejor de los médicos y el mejor de los compañeros, orgullo y ejemplo de Hospital Quironsalud Murcia.

Siempre estarás con nosotros y tu familia.