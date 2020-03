Coronavirus en Murcia: Denuncian falta de previsión en el 061 con seis positivos y sin relevos

Los empleados sanitarios ya están sufriendo en su propia piel las consecuencias del coronavirus con 89 contagios confirmados. Entre ellos se encuentran seis profesionales del centro de coordinación del 061, tal y como ha podido confirmar LA OPINIÓN, quienes están trabajando codo con codo en la misma sala con personal de Emergencias del 112, en las instalaciones de Mariano Rojas.

Además de los seis casos confirmados de coronvirus en la plantilla del centro de coordinación del 061, otros veinte compañeros han sido puestos en cuarentena al haber estado en contacto con ellos en los últimos días.

Estos profesionales denuncian «una total falta de previsión» por parte de los responsables de la Gerencia del 061, ya que «no han preparado retenes para poder tener personal de relevo» como sí que se está haciendo en otros niveles asistenciales.

Algunos de los afectados explican que en el centro coordinador de Mariano Rojas han estado trabajando en la misma sala con compañeros del 112, llegando a estar a la vez una treintena de efectivos durante una guardia. «Ahora, cuando ya hay contagios es cuando plantenan separarnos a los operadores del 061 de los del 112», afirman.

Los profesionales del 061 alertan de que no se están cumpliendo las medidas de prevención que establecen los protocolos. Pero lo que más les preocupa es que en las bases de ambulancias «hay quienes han estado en contacto con personas que han dado positivo y no se les ha apartado del trabajo». «Siguen en su día a día, han pedido que se les haga el test y no se les está haciendo», indica uno de los trabajadores afectados, quien asegura que «con esta forma de actuar se está poniendo en riesgo tanto al resto de compañeros del 061 como a los pacientes que son atendidos, ya que no sabemos si estos trabajadores están contagiados».