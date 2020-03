Coronavirus en Murcia: Los fisioterapeutas se sienten "desprotegidos"

LA OPINIÓN contactó con Nico Rodríguez y David López, dos fisioterapeutas que cuentan con una dilatada trayectoria y que poseen su propia clínica en La Flota y Puente Tocinos, respectivamente. El coronavirus ha afectado de manera negativa a su jornada laboral y ambos han tenido que tomar medidas en el funcionamiento de sus negocios.

Nico cree que en el entorno de la fisioterapia «hay bastante revuelo con el virus porque no nos han dejado claras nuestras competencias, de si abrir o no. Cada uno hace lo que cree conveniente». Se queja de las contradicciones que surgen desde el Colegio de Fisioterapeutas de Murcia, ya que «el Colegio nos dice que si extremamos las precauciones y las medidas de seguridad podríamos tratar a un paciente. Pero claro, una de las medidas que imponen es estar a más de un metro y medio de distancia con el paciente, ¿qué fisio trata a dos metros de un paciente? No tiene sentido», declaró incrédulo.

A título personal, Nico ha decidido mantener su clínica abierta solo para los casos más necesarios. «Solo atiendo servicios de urgencia. Hemos notado un aumento del sector sanitario por tantas horas laborales que están haciendo». Muchos sanitarios, que están doblando turnos y echando muchas horas extra por esta situación, están acudiendo a las consultas con «dolores de cuello, espalda, ansiedad, estrés? Y estamos atendiendo patologías muy agudas. También a gente que se acaba de operar y que no la puedes dejar tanto tiempo sin rehabilitación. Estamos trabajando bajo mínimo y en mi caso, solo los más urgentes».

Para tratar todas estas urgencias, Nico tomará todas las medidas recomendadas por el Gobierno y el Colegio de Fisioterapeutas. «Llevamos mascarillas con filtro, guantes asépticos y en la medida de lo posible, nos alejamos del paciente. Evitamos que toquen cualquier cosa en la clínica, les abrimos las puertas, utilizamos material de un solo uso y les decimos que se laven las manos. Nosotros nos las lavamos constantemente: antes, durante y después del paciente. Nosotros estamos expuestos ante muchos pacientes y es una responsabilidad hacer las cosas bien». Sin embargo, quiso dejar claro que «ve a la gente muy concienciada y prácticamente solo me solicitan en temas muy urgentes».

David López, por su parte, es uno de los muchos fisioterapeutas que ha cesado toda la actividad de su clínica por un tema de responsabilidad social. «El virus nos ha obligado a cerrar las clínicas porque no podíamos asegurar las medidas de higiene y de no transmisión del virus. No podíamos dar una seguridad mínima. Tenemos un contacto 100% con el paciente y no podemos separarnos ese metro y medio que nos aconseja Sanidad para evitar el contagio del virus. Esto ya no es un tema personal, es una responsabilidad con todos nuestros pacientes».

David se mostró confuso y quiso denunciar la extraordinaria situación que viven actualmente. «Estamos en una situación bastante molesta y difícil. Los Colegios todavía no nos han respaldado en la decisión de cerrar. Al igual que yo, otros compañeros hemos tenido que tomar por nuestra cuenta la mejor decisión, sin tener todavía el respaldo del colegio. El consejo del Colegio fue que si abríamos, tomáramos las medidas necesarias. Y ahora estamos en una situación económica en la que no sabemos si vamos a tener algún tipo de ayuda para sufragar los gastos, para pagar nóminas o para pagar seguridad social». Cree que el Gobierno debe declarar el cese de la actividad de los fisioterapeutas porque «fisioterapia es una de las profesiones que más alto riesgo tiene de ser foco de propagación del virus al tener 100 % contacto con el paciente» y espera que se produzca una situación similar a la de las peluquerías, que en un principio permanecieron abiertas pero tras las quejas del colectivo, se blindaron. «El hecho de que a nosotros se nos reconozca el cierre tiene que ver con tener alguna garantía económica, ya que todos somos autónomos y si cerramos el negocio no entran ingresos», declaró.

Por último, ambos fisioterapeutas quisieron dejar algún consejo para los días en cuarentena que quedan por delante para toda la población española. «Hay que tener mucho cuidado con la alimentación, porque no vamos a quemar todas las calorías que ingerimos y mantener una actividad física diaria mínima complementada de estiramientos», a lo que David López también añade la importancia en la ingesta del agua, ya que «nuestro cuerpo está compuesto por un 70-80 % de agua».